Yeni Emoji, Duygularınıza Tam Anlamıyla Tercüman Olacak!

Başta Facebook olmak üzere sosyal medya servisleri için geliştirilen yeni emoji, bilişim otoriteleri tarafından "dahice" olarak tanımlanıyor.

TechCrunch'dan Josh Constine, Facebook'un Messenger içeriğindeki yeni emojilerini denedi ve ilginç açıklamalarda bulundu.

Yeni emoji, Slack uygulamalarını hatırlatıyor. Servise erişim hakkınız olan bir avuç kullanıcıdan biriyseniz, yedi yeni emojiden birini kullanarak ile arkadaşlarınıza yanıt verebilirsiniz. Her zamankinin aksine söz konusu emojiler mesajın solunda değil, tepesinde yer alıyor. Söz konusu emoji henüz yüzünü göstermedi ama bazı olağan şüpheliler mevcut.

Facebook Messenger'ın yeni emojileri çok geniş çaplı değil, hatta fazlasıyla sınırlı. Ağlayan, gülen ve kaşlarını çatan yüzler listede bulunuyor. Ayrıca başparmak yukarı ve başparmak aşağı emojisi bulunuyor. Ancak söz konusu emoji adeta bir kilit konumunda. Facebook bize bir şey yazmak zorunda kalmadan mesajlara hızlı bir şekilde cevap vermenin bir yolunu gösterdi. Constine'ye göre yeni Facebook emojilerinde ilginç bir detay var: Facebook'un başparmak aşağı simgesi butonu “hayır” ibaresinden ziyade, “bir hata var” anlamına geliyordu. Yeni emoji ise dahice ve kibarca ve tam anlamıyla ret anlamına geliyor.

Başka detaylar da mevcut: Her şey iyiyse, başparmak yukarı işareti verin. Arkadaşınızın başka planları var mı? Başparmaklarını aşağı çekin. Park yeri bulmaya mı çalışıyorsunuz? Emoji tam olarak duygularınıza tercüman oluyor. Kısacası henüz resmi olarak yayınlamayan bu emoji, hantal ve duygusal görünebilecek bir kısa mesaj bırakmadan, hızlı ve etkili bir şekilde karşınızdakine yanıt vermenizi sağlayacak. Elbette bu emojiyi uzun konuşmalarınızda kullanmanız da mümkün.

