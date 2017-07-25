Yakın zamanda kullanılan telefon eski olduğu için emojileri boş kutu olarak görmek tarih olacak. Google, eski sürüm Android cihazlar için bir emoji destek kütüphanesi hazırlıyor.

İyi ya da kötü emojiler, sosyal medya ve sohbetlerimizin vazgeçilmezleri haline geldiler. Facebook paylaşımları, tweet'ler, kişisel veya grup sohbetlerinde duygularımızı daha iyi ifade edebilmek için emojileri kullanmadan duramıyoruz. Üstelik emojiler sürekli genişlemekte olan bir kütüphaneye sahip. Sadece geçtiğimiz ay 56 yeni emoji hayatımıza girdi. Ancak bazı emojileri yalnızca son sürüm işletim sistemine sahip cihazlar kullanabiliyor.

Görünen o ki Android geliştiricileri, emojileri Android 4.4 Kit-Kat ve üzeri tüm cihazlar için sunmaya çalışıyorlar. Bu yıl çıkan Android 8 ile beraber Google, EmojiCompat adında bir destek kütüphanesi hazırlıyor. Bu kütüphane, telefonda en yeni emojileri görüntüleyebilmek için uygulamaya eski yazı tiplerini ekliyor. Bir başka deyişle yeni emojileri, eski tip emoji yazılımına dönüştürüp eski cihazlarda da gösterilmesini sağlıyor.

EmojiCompat başarılı bir şekilde oluşturulduktan sonra geliştiriciler, bunu uygulamalarına ekleyebilecekler. Böylece eski işletim sistemine sahip cihazlar siyah kutu görmek yerine emojiyi görebilecekler. EmojiCompat hala tamamlanmış değil, ancak kütüphanenin gelmesine neredeyse kesin gözüyle bakılıyor.