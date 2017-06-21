Unicode firması önümüzdeki aylarda Apple cihazlardan başlayarak kullanıma girecek yeni 10.0 sürümünü piyasaya çıkardı.

Emoji sitesi Emojipedia, güncellemeye dahil olan tüm yeni emojilerin ayrıntılarını ve yeni eklemelerin görsel sunumlarını içeren örnek bir görsel paylaştı.

Hemen aşağıda görebileceğiniz yeni emojiler; 9 yeni yüz, 16 Portre, 10 figür, 6 hayvan, 8 obje, 13 yemek ve yemek aracı, 3 bayrak ve 1 kalp ve diğer çeşitli kategorilerde sıralanıyor.

Cinsiyet, ten tonu gibi değişimlerle söz konunu emoji sayısı 239’a çıkıyor. Apple, Unicode 10'a destek getirinceye kadar bu yeni emojiler kullanımda olmayacaklar. Bu süreç birkaç ayı alacak gibi gözüküyor. Zira geçtiğimiz yıl Haziran ayında yayımlanan Unicode 9 desteğinin gelmesi, Ekim ayını bulmuştu.

Son yıllarda çıkarılan emojilerle daha fazla kategori altında sayısız anlatım kolaylığına sahip oluyoruz. Ancak bazen aradığınız emojiyi bulmak oldukça zorlaşıyor ve bu durum, standart emojiler dışındakilerinin kullanımını azaltıyor. Bu duruma bir çözüm getirilir mi bilinmez, ama neredeyse bir dil olan ve hatta Oxford sözlüğüne bile giren emojilerin, teknoloji ve iletişim tarihindeki yerleri yadsınamaz.