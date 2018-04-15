Türk düğün fotoğrafçılarının absürt çalışmalarını internet üzerinden zaten görmüşsünüzdür. Bu seferki çalışmalar Rusya'dan. Güzel kızlarıyla ünlü Rusya'nın en iyi 10 düğün photoshop çalışmasını sizler için derledik.

Rusya'da geleneksel düğün fotoğraflarının çoğu ülkeden farklı olduğunu söylemek yanlış olmaz. Klasik düğün fotoğraflarının genel olarak konsepti romantizm, güzellik ve birbirlerinin gözlerinin içine uzun süre bakan çiftlerken, Rus çiftleri fotoğraflarında mizah ve kişiliklerinin parlamasına izin vermeyi tercih ediyor. Bu sayede de düğün fotoğrafları onlar için unutulmaz bir hatıra olarak kalıyor.

Aşağıdaki örneklerde de göreceğiniz gibi uzun çabalar sonucu, bazıları 'rüya gibi' bir sahneyi fotoğrafçılarına çektirmiş. Belli ki Ruslar, Photoshop'u da en az vodka kadar çok seviyor. Eğer yeni evlenecek bir çiftseniz ve sıkıcı düğün fotoğrafları istemiyorsanız aşağıdaki fotoğraflar size iyi bir ilham kaynağı olabilir.

İşte sizler için derlediğimiz en iyi 10 photoshop çalışması:

Erkeğinizi Elinizde Nasıl Tutarsınız?

Bu Gelin Gerçek Aşkı Bir Şampanya Şişesinde Buldu

İşte Gerçek Bir Peri Masalı

Kadının Yeri, Erkeğinin Yanıdır!

Motor Geliyor Motor!

Erkeğim Beni Taşıyabilmeli

Bir Kızı Bin Kişi İster, Bir Kişi Alır

Gelin Babası Olmak Kolay mı?

Beni Keman Gibi Çal Dimitri!

İşte İdeal Erkek

Peki, sizin favori düğün fotoğrafınız hangisi oldu? Düğün anılarınızı sadece sıkıcı birer albüm olmaktan çıkaracak bu fotoğraflar hakkında siz neler düşünüyorsunuz? Bence gayet değerlendirilebilir. Tabi en dandik düğün fotoğraflarının bile yüzlerce lira olduğunu düşünürsek bu tip yaratıcı fotoğraflar ülkemizde çok pahalıya mal olabilir. Bana kalırsa bu tip fotoğrafları bir Photoshop bilen yaratıcı bir arkadaşınıza yaptırın.