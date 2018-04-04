Yeni Fortnite Battle Royale Güncellemesi: Sınırlı Zaman Modu

Sniper Shootout etkinliği, kısa bir süre önce sona erdi. Ancak yeni bir sınırlı zaman modu şu anda Fortnite: Battle Royale için PS4, Xbox One, PC ve mobil cihazlarda. Önümüzdeki birkaç gün içinde, oyuncular patlayıcı merkezli modun değiştirilmiş bir versiyonu olan High Explosives v2'ye katılabilecekler.

Adından da anlaşılacağı gibi, High Explosives v2, herşeyi havaya uçurmakla ilgili bir mod olacak. Patlayıcı olmayan tüm silahlar bu modda devre dışı bırakılacak. El bombası, parça tesirli el bombaları, uzaktan patlayıcılar, roket fırlatıcı ve tek silahlı oyuncuların kullanabileceği son eklenen güdümlü füze kullanılabilecek.

Bunlara ek olarak, ilk dört fırtına için bekleme süresi %2 oranında kısaltıldı ve dost ateşleri (friendly fire) devre dışı bırakıldı. Loot spawn oranları da modda ayarlandı. High Explosives v2, Fortnite için iki haftalık haftalık içerik programlarından biri olan 3.4 içerik güncellemesiyle birlikte geliyor. Bu güncellemede ayrıca, harita etrafına dağılmış ve silah karşılığında bazı silah değişimleri için bazı değişikliklerine de izin veren Battle Royale Otomatları duyuruldu.

Belirtilmemiş bir 'bug'ı düzelten PS4 için artık yeni bir Fortnite yaması da mevcut. Bununla birlikte, yamadaki bir sorun, Epic'in tahmin ettiğinden daha büyük olmasına neden oluyor. Buna rağmen Fortnite geliştiricileri, güncellemenin 'indirilmesi' gerektiğini ve boyut sorununun kısa sürede çözüleceğini söylüyor.

Umuyoruz PS4 sorunu da kısa sürede çözülür ve bir senede dünya çapında bu kadar büyük yankı uyandıran bu oyunda PS oyuncuları da oyunu sorunsuzca oynayabilir. Şimdiden iyi eğlenceler!