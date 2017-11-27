Galaxy A5 (2018)Kılıf Tanıtım Görselinde Görüldü

Yeni bir kılıf üreticisi tarafından sızdırılan Galaxy A5 (2018) görseli, cihazın infinity display tasarımla geleceğini neredeyse kesinleştirdi.

Samsung’un yeni orta seviye akıllı telefonu Galaxy A5 (2018) tasarımı, yine bir üçüncü taraf kılıf üreticisi tarafından sızdırıldı. Yeni Galaxy A5 (2018) sızıntısı, önceki sızıntılar ve görsel ile bire bir tutarlılık gösteriyor.

Galaxy A5 (2018) ile birlikte ilk kez bir orta seviye Samsung telefon ana ekran tuşuna veda edecek ve ‘infinity display’ tasarım çizgisine sahip olacak. Genel görüntü itibari ile Galaxy A5 (2018)’in, kavisli ekranı olmayan bir Galaxy S8’e benzediği söylenebilir.

Yeni Galaxy A5 (2018) ile birlikte bir başka ilk daha gerçekleşecek. Samsung ilk kez bir orta seviye modeline Bixby tuşunu dolayısı ile Bixby desteğini sunmuş olacak. Tabii Bixby tuşu Galaxy A5 (2018) bekleyenleri sevindirir mi üzer mi bilemiyoruz.

Yeni Galaxy A5 (2018)'in Samsung’un kendi orta seviye işlemcileri olan Exynos 7885’ten gücünü alması bekleniyor. 4GB RAM’e sahip olacak olan cihazda 32 GB depolama alanına ek olarak MicroSD kart desteği de bulunacak.

Galaxy A5 (2018)’in orta-üst seviye ‘kardeşi’ Galaxy A7 (2018) ile birlikte Aralık sonlarında ya da en geç Ocak ayında tanıtılması bekleniyor. Ülkemizde büyük bir kullanıcı kitlesi tarafından tercih edilen yeni versiyon A serisinin fiyatları da büyük bir merak konusu.