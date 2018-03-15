Gün geçmiyor ki Samsung yeni bir ekstra ile kullanıcılarına müjdeler sunmasın. Samsung Galaxy S9 modeline özel, yeni eklenebilir batarya ve kılıfı şarj süresi sorununa çözüm olmaya hazırlanıyor.

3500 mAh pil hacmi ile Samsung Galaxy S9’un bataryasının size yetmeyeceğini düşünüyorsanız, cihaz için geliştirilen ZeroLemon firması tarafından geliştirilen Slim koruyucu kılıfı ve yeni amiral gemileri için özel olarak üretilen, aktif kullanım süresini 2 katına çıkaran batarya ile uzun yolculuklara ve aktif günlerinize, şarj korkusu olmadan tamamen konsantre olabileceksiniz.

Uzatılmış batarya kutusu, tam 5200 mAh kapasitesiyle cihaza %100 katkı sağlayacak gibi görünüyor. 6.41 x 2.99 x 0.78 boyutu ile bu eklenti telefonun estetik görünüşünü bozmayacak şekilde ince ve şık bir dizayna sahip olacak. Üstelik daha da önemlisi veri aktarımı ya da temel cihaz şarjı esnasında bu eklentiyi çıkarmanız gerekmeyecek.

360 derece koruma özelliğiyle gelecek olan kit, ‘Sıfır Hata’ konseptini misyon edindiği gibi yıl boyunca da garantili olacak. Fiyatı erken siparişle 40 dolar olacak olan ürünün standartlaşmış fiyatının da 80 dolar olması planlanıyor. Ne düşünüyorsunuz? Sizce de Samsung Galaxy S9'un bu tip bir batarya dopingine ihtiyacı var mı?