Yeni Galaxy S9 Söylentisi: Ekran Gövde Oranı %90 Olacak!

Samsung Galaxy S9 ile ilgili çıkan söylentilere bir yenisi daha eklendi. Bildiğiniz üzere dün bir aksesuar üreticisi yeni kılıflarıyla birlikte Galaxy S9'un ilk görüntülerini paylaşmıştı.

Samsung'un Mobil Dünya Kongresi'nde lansmanını yapacağı söylenen Galaxy S9 modeliyle ilgili yeni söylentiler gelmeye devam ediyor. Telefon ile ilgili geçtiğimiz günlerde çıkan söylentiler, teknolojik olarak S8'den çok da ileri olmayacağı yönündeydi. Öte yandan bu yeni modelde 3D Face ID özelliğinin olmayacağı da belirtiliyordu. Galaxy S9'un görünümüyle düne kadar hiç bir materyal bulunmazken dün bir telefon aksesuarı üreticisi yeni kılıflarıyla S9'un ilk görsellerini paylaştı.

Bu paylaşımın ardından S9 ve S9 Plus'ın Ocak ayı gibi tanıtılacağı söylentisi de hemen yayılmaya başladı. Bugün, yayılan bir söylenti ise Samsung'un Galaxy S9 modelinde S8 Plus'a göre ekran-gövde oranında yaklaşık olarak %6 bir yükseltme yapacak. Bu da yeni amiral gemisinin çerçeve bağlamında daha ince olacağı anlamına geliyor. Mevcut şartlarda Galaxy S8 Plus'ın ekran gövde oranı %84 civarında bulunuyor. Bilindiği üzere akıllı telefon üreticileri özellikle bu yıl çerçevesiz ekrana sahip bir telefon üretebilmek için zamanla yarışıyor.

Bu alanın iddialı üreticilerinden Xiaomi, Mi Mix serisinde %84.16 ekran gövde oranına ulaşabilmişti. iPhone X'da ise bu oran %82 civarında bulunuyor. Samsung bu alanda kendine yaklaşan rakiplerine karşı bir adım öne çıkmak ve çerçevesiz ekran alanındaki rüştünü tekrar ispatlamak için Galaxy S9'da daha ince çerçeveler kullanacak. Son gelen söylentilere göre ise S8'de bulunan alt çerçeve Galaxy S9'da olmayacak, üst çerçeve de daha dar hale gelecek. Bu rekabetin elimizde sadece bir ekran kalana kadar süreceği kesin bakalım birkaç ay sonra piyasa çıkması beklenen S9 gerçekte nasıl olacak.