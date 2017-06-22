Game of Thrones'un 7. sezonu için yayınlanan ikinci fragmanda gözlerden kaçmış olma ihtimali bulunan 10 önemli ipucunu derledik.

Game of Thrones’un çıkmasına az bir zaman kala heyecanlar doruklara yükselmiş durumda. Yayınlanan ikinci fragmanla birlikte akıllarda olan birçok soru için tahminler yürütmeye başladık. Kışın en sert şekliyle geldiği 7. sezonda, en büyük düşmanın kesinlikle ak gezenler olacağı düşünülüyor.

Bugün sizlere Game of Thrones’un 7. sezonu için yayınlanan 2. fragmanında göze çarpan olaylardan bahsedeceğiz.

Sansa ihanet etmeye hazırlanıyor

Sansa’nın bu sene çok daha önemli bir konumda olacağını zaten biliyoruz. Akıl hocası Littlefinger tarafından kontrol edileceğini düşündüğümüz Sansa’nın Jon Snow’dan farklı olarak yalnızca kuzeyde değil, krallık topraklarında da savaşmak isteyeceği düşünülüyor. Jon’a ihanet ederek en büyük tehdit olan ak gezenlerin önemini anlamayacağı düşünülen Sansa, bunca yıldır yaşadığı olayları birazcık bile idrak edebilirse daha mantıklı kararlar alacaktır.

Jon toprakları birleştiriyor

Jon Snow, ak gezenlere karşı adam toplamaya devam ediyor. Geçen sezon kuzeydeki krala sadakat sözü verildiği için kuzeylilerin sadakatini kazanan Jon, bir sürpriz yaparak Daenerys’den yardım isteyebilir. Ejderhaların annesi ile birlikte ak gezenleri yok etmek çok daha kolay olacaktır. Jon fragmanda, “Yüzyıllardır ailelerimiz ortak düşmanlarına karşı farklılıklarına rağmen birlikte savaştı. Hayatta kalacaksak aynı şeyi yapmalıyız, çünkü düşman gerçektir, her zaman gerçekmiş” diyor.

Sürü yaşıyor

Jon’u bir sahnede sayıları bir hayli fazla olan yeniden canlandırılmış ak gezen ordusuna karşı görüyoruz. George RR Martin’in Buz ve Ateş kitabında Arya’ya söylediği gibi “Kar yağışı olduğunda, beyaz rüzgarlar patladığında yalnız kurt ölüyor, ancak sürü hayatta.”

Hedefe devam edin

Ejderhaların annesinin muhteşem ordusunu gördüğümüz kısa bir sahne var. Sezon 7’de bilindiği gibi Dany’nin güçleri Lannister kalesine saldırıyor. Casterly Rock’a saldıracak Dany, burayı kontrol altına alırsa tüm düzen değişebilir.

Casus

Bran’in kargalarla ak gezenleri gözlemlediğini daha önce de görmüştük. Yeni fragmanda ortaya çıkan bakış, bu sene Bran’in işinin bir hayli zor olduğunu gösteriyor. Ak gezenlerin lideri Bran’in farkında. Hatta Bran’i kontrol altına bile alabileceği düşünülüyor. Sezonun en büyük kötülüğü olacak ak gezenlerin son sezon öncesinde neler yapacağı merak ediliyor.

Azor Ahai

Vaat edilen prens olduğu düşünülen birçok aday bulunuyor, ancak bu fragmanla birlikte Berry Dondarrion’un en büyük aday olduğunu görüyoruz. Jon Snow’un yanında ak gezenlere karşı savaşacak Dondarrion, ateşli kılıcı ile çok canlar yakacak gibi duruyor.

Euron, yeni arkadaşlar arıyor

Geçen sezon filoyla beraber Dany’e doğru giden Euron, Yara ve Theon’un daha hızlı davranmasından dolayı Dany ile bir ittifak kuramadı. Demir Adaları’nın yeni kralı da Dany’den yanıt alamayınca kral topraklarına giderek Cersei ile ittifak kurma kararı aldı.

Jaime ve ejderha

Ne yapıyorsun Jaime? Lannister’ın kalesini Dany’e karşı korumaya çalışan Jaime, bir sahnede ateşler içinde kalmış bir alanda eline mızrağı almış bir şekilde ileriye gidiyor. Tahminler yanlış değilse oradaki son Lannister olarak kalan Jaime ejderhaya doğru koşuyorsa, bu sene Jaime’ye veda ettiğimiz yıl olabilir.

The Hound Nerede

Yüzü tam olarak gözükmese de fiziki olarak The Hound’a benzeyen bir savaşçıyı sıcak iklimlerde görüyoruz. Buraya neden geldiği ise şu anda bilinmiyor.

Theon için bir kötü haber daha

Yayınlanan yeni fragmanda siluetlerden gözüktüğü kadarıyla Theon, Euron’un eline geçiyor. Theon ve Yara’nın yapılan deniz savaşında yakalanarak Greyjoy’lara esir düştüğü tahmin ediliyor.

Yeni sezonun her bölümünün bir sezon finali kalitesinde olacağı açıklandı. Kimi zaman ateş, kimi zaman ise buz ile karşılaşacağımız yeni sezon 16 Temmuz’da başlayacak.