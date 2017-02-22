Yeni Gear VR Kontrolcüsü Hakkında Yeni Detaylar

Samsung'un yeni Gear VR cihazıyla ilgili yeni gelişmeler mevcut. İşte haberin detayları...

Önümüzdeki MWC fuarında tanıtılması beklenen Samsung Galaxy S8 ile birlikte çıkacak olan Gear VR sanal gerçeklik gözlüğünün yeni sürümü için yeni bir gelişme mevcut. Samsung'un sanal gerçeklik gözlüğü, Google Daydream View'den esinlenmiş olmalı ki yanında bir de kontrolcü gelecek.

Bu kontrolcü tek elle yönetilecek. Bu sayede sanal gerçeklik uygulamaları içerisinde gezinme ve yönetim çok daha kolaylaşacak. Her yeni amiral gemisiyle birlikte yeni bir sanal gerçeklik gözlüğünü piyasaya süren Samsung, yeni Gear VR'nin kontrolcüsü için FCC'ye başvurduğunda yakalandı. FCC'ye göre Gear VR cihazı artık bir Bluetooth sertifikasına sahip.

Şimdilik yeni GearVR hakkında çok fazla detay yok. Ama şu kesin ki Galaxy S8 çıkmadan yeni VR gözlüğü de piyasada olmayacaktır. Yeni Gear VR sanal gerçeklik gözlüğünün bu ay sonu gerçekleşecek olan Mobil Dünya Kongresi'nde S8 ile birlikte duyurulması bekleniyor.