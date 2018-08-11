Bir Optik İllüzyon Otizmin Teşhisinde Yardımcı Olabilir

İtalya'daki Pisa Üniversitesi araştırmacılarının geliştirdiği basit bir optik yanılsama ile Otizm teşhisinde kolaylık sağlanabileceği keşfedildi.

Otizm spektrum bozukluğu tanısına doğru bir şekilde ulaşılması, özellikle sınırda görünen olgularda zorlayıcı olabilir. Bir kişinin gözbebeklerinin bir noktayı izledikçe genişlediğini belirten uzmanlar, kişinin beyninin hangi yolla bağlandığına karar vermelerini sağlayacak ipuçları elde etmektedir. Araştırmacılar, bazı bireylerin detaylara zum yapma ve daha büyük resmi gözden kaçırma eğilimlerini objektif olarak tespit etmek için kullanılabilecek, basit bir optik yanılsama geliştirdiler. Otizme umut olabilecek keşif, İtalya'daki Pisa Üniversitesi araştırmacıları tarafından gerçekleştirilmiştir.

Otizm spektrum bozukluğu, hafif ila şiddetli arasında değişebilen bir dizi özelliği kapsar. Bunlar tipik olarak, ince motor kontrolündeki ve duyusal bilginin işlenmesindeki zorlukları içerir, bu, aşırı uyarımdan veya tekrar eden hareketlerden kaçınmak gibi davranışlara yol açar. Sosyal ipuçlarını iletmek ve bunlara cevap vermek de zorlayıcı olabilir, pragmatik dil becerilerindeki zorluklardan, tamamen sözel olmamaya kadar herhangi bir şeye yol açabilir. Açık bir fark yaratan başka bir araç olması, uzmanların teşhisi çabuk yapmasına yardımcı olabilir.

Bu yöntem, dar bir sütunun içinde zıt yönlerde hareket eden iki katman zıt nokta kullanır. Yukarıdaki gife bir göz atın ve kendinize sorun, sütun dönüyor mu, yoksa birbirinin üzerinden kayan iki nokta mı var? Gördüğünüz iki sonuç neticesinde de endişelenmeyin. Beynimiz genellikle karmaşık bir resmin anlamını ortaya koyma girişimlerinde bizimle dalga geçer. Nokta sütun yanılsamasının iki sonucunun arasındaki fark, iki katmanı nasıl yorumladığımıza bağlı. Bunları dönen bir silindir olarak görüyorsanız odaklanmamışsınız demektir, detaylara odaklandığınızda ise birbiri üzerinde kayan noktalar olduğunu göreceksiniz.

Araştırmacılar otizm spektrum bozukluğu teşhisi olmayan 50 yetişkinin cevaplarını aldılar. Araştırmacılar, gönüllülere gördüklerini sormak yerine, gözlerini inceleyen düzgün bir geri bildirim hilesi kullandılar. Eğer odak noktaları ayrı ayrı detaylardaysa, denekler iki farklı ışık tonuna odaklandıkça titreyeceklerdi.

Analiz, denekleri teşhis etmeyi amaçlamamış olsa da elde edilen bulguların, otizm spektrum bozukluğunu tahmin etmek için kullanılan ölçümlerle ilişkilendirmelerine izin vermiştir. Beynin ne yaptığını kontrol etmek için illüzyonlar kullanmak, daha önce de denenmiş bir yöntemdir. Örneğin ünlü içi boş maske optik yanılsaması, şizofreni tanısı için bir yol olması için araştırılmıştır.