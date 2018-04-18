Dövme, Vücudumuzdaki Hastalıkları Önceden Tespit Edebilecek

Gelecekte, dövmeler yalnızca vücut için dekoratif birer iz değil, vücudumuzda bir şeyler doğru olmadığında bizi uyarabilecek yararlı bir biyomedikal cihaz olabilir.

İsviçre'den yeni bir araştırmada, bilim adamları, kanında yüksek seviyelerde kalsiyum saptadıktan sonra farelerin cildinde görünür hale gelen bir dövme yaptılar. Araştırmacılar, kalsiyuma duyarlı bir reseptör içerecek şekilde hücreler geliştirdiler. Bu hücreler dövme şeklinde ve vücutta kaldığında kandaki kalsiyum konsantrasyonunu sürekli olarak izleyebilir.

Bilim insanları ayrıca, özellikle vücutta yüksek kalsiyum konsantrasyonları ile etkileşime geçtikleri zaman, karanlık bir pigment olan melanin üretmek için hücre geliştirdiler. Hücreler yüksek kalsiyum seviyelerini algıladığında, cildin yüzeyinde karanlık bir yama olarak görünüyor.

Bu fikri test etmek için, işlenmiş hücreleri ya hipertalsemi (çok fazla kalsiyumu) kalsiyum kan seviyelerini etkilemeyen kanserli tümörlerden muzdarip farelerin derisine enjekte ettiler. Sonuç ise umulduğu gibi, dövmeler hiperkalsemik farelerin cildinde ortaya çıktı. Fareler 38 günlük deney sırasında tümörlerinin başka hiçbir belirtisi sergilemedi, ancak dövmenin görünümü bir şeylerin yanlış olduğu yansıtıyordu.

Umuyoruz ilerleyen çalışmalar bu teknolojinin insanlar için de uygun bir hale gelir. Bilim camiası için devrim niteliğinde olan bu dövmeler hakkında sizin fikirleriniz nedir? Gerçekten etkileyici değil mi?