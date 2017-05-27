Gionee S10, 4 kamera, 6 GB RAM ve Android 7.0 ile Geliyor!

Çin'in iddialı telefonlarından Gionee'nin yeni telefonu S10, önde 2 ve arkada 2 olmak üzere 4 kameraya sahip.

Tamamen doğru okuyorsunuz, bu yeni telefonun en önemli özelliği 4 kameraya sahip olması. Çıkan telefonlarda, arkada 2 kamera görmeye yeni yeni alıştığımız bu günlerde, Çin'li telefon üreticisi yeni telefonu Gionee S10'da ön tarafında da 2 kamera olacağını duyurdu.

Bu Çin'li üretici Batı'da çok popüler olmasa da endüstriyel alanda standartların üstünde bir üne sahip. Ayrıca birkaç şirket, batı pazarında kendi markaları altında Gionee telefonlarını da satışa sunmuştu. Hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz Nisan'da M6S modelini açıklamışlardı. M6S'de de 6,020 mAh batarya bulunuyordu. Tüm bunları dikkat çekmek için mi yoksa yenilik uğruna mı yapıyorlar bilmiyoruz ama kesinlikle dikkat çektiği ortada.

Gionee, arka kameraların birinin F/1.8 diyafram değerine sahip olduğunu ve daha düşük ışıklı ortamlarda en iyi kaliteyi almaya yönelik olduğunu söylüyor. Diğer avantajlar arasında geniş açılar, 3D efektleri yakalama yeteneği, mesafe ölçümü ve daha fazlası yer alıyor.

Telefonun diğer özellikleri de oldukça iyi. Cihaz Mediatek Helio P25 işlemci, 6 GB RAM, 64 GB dahili depolama, 5.5 inç 1080p ekran, 3,450 mAh pil ve Android 7.0 Nougat ile birlikte geliyor. Kameralara gelince, arkada 16 MP ve 8 MP , ön kısımda 20 MP ve 8 MP olmak üzere toplam 4 kamerası bulunuyor.

Bu kağıt üstündeki performans canavarına erişmeniz biraz olacaktır, tabi eğer Çin'de yaşamıyorsanız. Şuan kendi ülkesinde 2,590 Yuan ediyor yani yaklaşık 380 ABD Doları'na eşdeğer oluyor.