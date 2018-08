Google, Gmail'i kullanıcı deneyimini iyileştirecek şekilde güncelledi. Yeni Gmail, kullanıcıların erişimine açılmış olsa da kullanıcıların yeni sürüme manuel olarak geçmeleri gerekiyor. İşte yeni Gmail sürümüne geçiş yolu ve eski sürüme göre getirdiği yenilikler.

Google, popüler e-posta servisi Gmail’in masaüstü sürümünü kısa süre önce güncelledi. Genel bir tasarım ve kullanıcı arayüzü iyileştirmesi içeren güncelleme, genel Gmail kullanımınızı etkilemeyecek olsa da Takvim, Keep, Görevler ve üçüncü taraf uygulama entegrasyonu sayesinde bazı yeni işlevsel özellikler sunuyor.

Yeni Gmail tasarımına geçmek için Gmail masaüstü sürümünü açtığınızda önce sağ üstte yer alan ‘dişli çark’ sembolüne, ardından da ‘Yeni Gmail ürününü dene’ seçeneğine tıklayın. Eğer yeni tasarımdan memnun kalmazsanız aynı yöntemi kullanarak klasik Gmail sürümüne geri dönüş yapabilirsiniz.

Yeni(üstteki) ve eski(alttaki) Gmail gelen kutusu tasarımlarını aşağıdaki görsellerden inceleyebilirsiniz.

Yeni Gmail tasarımı, gelen kutunuz için üç farklı görünüm modeli sunar. Bunlardan ilki, ‘varsayılan’ olarak adlandırılan, gelen kutusunda en fazla bilgiyi görme fırsatı yakalayacağınız seçenektir. İkinci seçenek ‘rahat’ adını alır ve gelen e-postalarınızı geniş bir listede görüntülemenizi sağlar. Son seçenek ise ‘kompakt’ adına sahiptir ve e-postalarınızı sık ve düzenli bir liste halinde görüntülemenizi sağlar. Üç farklı görünüm arasındaki farkları aşağıdaki görselden inceleyebilirsiniz. Görünümler arasında geçiş yapmak için sağ üstte bulunan dişli çarka tıklayın ve ‘görüntü yoğunluğu’ menüsünü açın.

Google, yeni Gmail arayüzü ile birlikte gelen kutusuna Takvim, Keep, Görevler ve üçüncü taraf uygulamalar için de bir bölüm ekledi. Böylece Takvim, Keep, Görevler’i kontrol etmek için Gmail’i terk etmenize gerek kalmıyor. Takvim, Keep, Görevler’in Gmail’de nasıl göründüğünü aşağıdaki görselden inceleyebilirsiniz.

Gmail’deki en dikkat çekici yeniliklerden bir diğeri ise üçüncü taraf uygulama entegrasyonuna izin verilmesi. Sağ tarafta bulunan Takvim, Keep, Görevler simgelerinin altındaki ‘+’ ikonuna tıklayarak G Suite Marketplace’e bağlanabilir, üçüncü parti uygulamaları Gmail’e entegre edebilirsiniz.

Yeni Gmail tasarımının kullanıcılara sunduğu bir diğer özellik ise gelen kutusu üzerinden e-postaları arşivleme, silme, okunmadı olarak işaretleme ve erteleme imkanı sunması. Bu özellikler eski Gmail sürümünde de yer alıyordu ancak artık bu işlemleri gerçekleştirmek için tek yapmanız gereken ilgili e-posta satırına gelmek ve satır sonunda bulunan ikonlara tıklamak.

Yeni Gmail tasarımının bir diğer avantajı ise kullanıcılara ‘gizli mod’ kullanarak e-posta gönderme imkanı sunuyor olması. Gizli modda oluşturulan e-postalarda alıcılara e-posta içeriğini yönlendirme, kopyalama/yapıştırma, indirme veya yazdırma seçeneği sunulmaz. Gizli modda e-posta göndermek için e-posta gönderme penceresini açın ve aşağıda bulunan kilit-saat simgesine tıklayın.

Genel bir değerlendirme yapmamız gerekirse yeni Gmail, hem tasarımı hem de özellikleri ile oldukça iyi bir kullanım sunuyor. Değişiklikler genel olarak arayüz iyileştirme ve özellik eklenmesinden ibaret olduğu için klasik sürümden yeni sürüme geçiş ciddi bir kullanım zorluğu yaşatmıyor. Siz de yeni sürümü denedikten sonra yorumlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz.