Yeni Gmail Tasarımında En Dikkat Çeken 5 Özellik

Google’ın kullanışlı ve popüler e-posta servisi Gmail, uzun yılların ardından değişti. Yayınlanan yeni sürümü ile birlikte modern bir görünüme kavuşan Gmail’in en dikkat çeken 5 özelliğini sizinle paylaştık.

Ünlü teknolojik arama motoru Google, 2004 yılından bu yana kullanılan e-posta servisi Gmail’i yenileme kararı ile karşımıza çıktı. Şimdiye kadar ki en büyük değişimi yaşayan Gmail, kullanıcılar tarafından beğeni ile karşılandı. Şimdilik kullanıcılara parça parça sunulan özelliklerin tümünü denemenin ise oldukça kolay bir yolu var.

Gmail ekranınızda sağ üstte bulunan dişli çark butonuna tıklayarak, ‘Gmail yeni sürümünü dene’ diyebilirsiniz. Ardından gerekli ayarları kendinize göre kişiselleştirerek, uygulamanızı keyifle kullanmaya başlayacaksınız. Bu bağlamda yeni uygulamanın sahip olduğu en iyi 5 özelliği sizler için derledik. Gelin bu özellikleri birlikte inceleyelim.

1. Her zaman erişilebilir

Eski Gmail arayüzünün aksine, yeni arayüzde ki eklentiler çok daha kullanılabilinir hale geldi. Ekranın sağ tarafında bulunan ve alt alta olan takvim, notlar ve görevler sekmeleri size Gmail kullanımını kolaylaştırmayı amaçlıyor.

2. Google Görevler için mobil uygulama sunulması

Google Görevler için şimdiye kadar ki en büyük sorun bir özel mobil uygulamanın olmamasıydı. Şimdi ise bu sorun tamamı ile çözüldü. Bu bağlamda ücretsiz Google Görevler uygulamasını aşağıdaki bağlantılara tıklayarak edinebilirsiniz.

3. Görevlere e-posta ekleyebilirsiniz

Bir e-posta ile yeni bir görev oluşturmak gerçekten daha kolay olamazdı. Gmail'de açık olan herhangi bir e-posta ile e-posta konusunun üstündeki dikey üç nokta simgesine tıklamanız yeterlidir. Ardından “Görevlere Ekle” yi seçerek işleminizi tamamlayabilirsiniz.

4. Birden fazla görev listesi oluşturabilirsiniz

Her görev farklı bir konuya ait olabilir. Bu bağlamda Google Görevler, birden fazla görev listesi oluşturmanıza ve yönetmenize olanak tanır. Yeni özellik sayesinde işlerinizi kolay bir biçimde düzene sokabilirsiniz.

5. Anlaşılabilinir, sade tasarım

Google Görevler uygulamasının öne çıktığı uygulama, özellikle oldukça basit ve kullanışlı oluşu ile dikkatimizi çekti. Tahmin edersiniz ki, uygulamanın iyi oluşu kadar kullanım kolaylığı sağlaması da biz kullanıcılar için büyük önem taşıyor.

Elbette ki uygulama sadece bu alandaki yenilikleri ile sınırlı değil. Bunun yanı sıra daha modern bir görünüme kavuşan uygulama, göze de daha ilgi çekici geliyor. Ancak şunu da söyleyelim, eğer bizimle aynı fikirde değilseniz ve uygulamanın eski sürümünü kullanmak istiyorsanız, uygulama buna da olanak tanıyor. Bu bağlamda en başta tıkladığınız dişli çark işaretine tıklayarak, 'Klasik Gmail ürününe dön' diyebilirsiniz. Peki ya sizce Gmail'in yeni sürümü nasıl görünüyor?