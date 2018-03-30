Yeni God Of War'dan Perfomans Modu Hamlesi

Oyunun yönetmenlerinden, Yaratıcı fikirleri ve görsel sanatlardaki dehasıyla tanınan Cory Barlog, yeni God Of War’un keyfini tam olarak çıkartabilmemiz ve o akıcı görselleri daha iyi anlayabilmemiz için PS4 Pro'nun mükemmel bir seçenek olduğunu duyurdu.

Santa Monica Studio'nun yeni God of War oyunu, PlayStation 4 Pro'da oyunu oynayanlar için en iyi görüntüyü PS4 Pro'da sunacağı bilinen bir gerçek. Hatta Sony'nin bu oyuna özel, son derece şık ve yenilikçi bir tasarımla ortaya çıkardığı konsol düşünüldüğünde heyecanlanmamak elde değil. Fakat oyunun usta yönetmeni Cory Barlog, 'Performans Modu' ile daha düşük çözünürlüklü televizyonlarda da bu etkileyici oyunu daha iyi grafiklerle oynayabileceğimizi belirtirken yine de gönlünün bu 'eserin' 4K teknolojisi ile oynanmasından yana olduğunu belirtti.

Bunun üzerine Twitter'da bir hayran tarafından yöneltilen, 'Böyle bir performans için PS4 Pro ile yüksek çözünürlükte oynamak zorunda mıyız?’ sorusu üzerine; ‘Hayır, zorunda değilsiniz, ancak 4K oyun deneyimi kesinlikle tecrübe etmeniz gereken bir opsiyon. Fakat, bir 4K TV'niz yoksa PS4 Pro'nuzu performans moduna alarak da oyunu oldukça kaliteli biçimde tecrübe edebilme olanağınız mevcut.’ diyerek yeni oyununu yine de 4K kalitesinde oynamamızı, ancak şartlar el vermiyorsa performans modunun da son derece işlevsel olacağını belirtti.

Peki tam olarak nedir bu Performans Modu?

Performans Modu; bu opsiyonu sunan oyunlar için daha düşük çözünürlükte daha yumuşak bir deneyim sağlayan bir Sony Teknolojisidir. Amaç oyunu 4K'da 60 FPS yerine 1080p'de 30 FPS oynatmak. Bununla beraber 4K görüntüyü de sıkıştırarak Full HD televizyonlarda da güzel bir görüntü sunmak.

Sony'nin merakla beklenen konsola özgü oyunu God of War bu dakikadan sonra büyük bir aksilik olmazsa 20 Nisan'da PS4 sahipleriyle buluşacak. Oyun an itibarı ile PSN'de 209 TL'ye ön siparişle alınabilir durumda.