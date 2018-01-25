Çarşamba günü açıklanan en yeni Google Chrome güncellemesi, kullanıcıların web sitelerindeki otomatik çıkan sesleri sonsuza kadar kapatmalarını sağlayan bir özellik içeriyor. Ayrıca haberimizde nasıl güncelleme yapabileceğiniz hakkında gerekli bilgileri paylaştık.

İnternette gezinirken aniden karşınıza çıkan reklamlar oldukça can sıkıcı olabiliyor. Para kazanmak için web siteleri tarafından en yaygın yöntemlerden biri olan reklamların rahatsızlık derecesinin yüksek sesler çıktığında 10’a katlandığını söyleyebilirim. Bu durum yaşandığında hepimiz bilgisayarın yada sekmenin sesini kapatırken geçen sürede cinnet geçiriyoruz.

Yukarıdaki görselde görmüş olduğunuz gibi Chrome sekmeleri üzerine sağ tıklayarak sitenin sesini kapatabilirsiniz. Ancak farklı sitelere girdiğinizde aynı durumla tekrar tekrar karşılaşmak insanın moralinin bozulmasına neden oluyor. Bu küçük gibi görünen ancak birçok kişi için büyük bir sorun olan durumu fark eden Google, yeni yapacağı güncellemesine ufak bir ekleme yaparak sorunu kökünden çözecek.

Güncelleme sonrasında yapacağınız ayarlarla tüm sitelerin otomatik video ve reklam çalıştırmalarını ayarlayabilecek olmanızın yanı sıra tüm sesleri de kapatabileceksiniz. Aşağıdaki resimlerde göstermiş olduğum adımları izleyerek Google Chrome güncellemesini yapabilirsiniz.

Tarayıcınızın sağ üst tarafındaki okla gösterilen yere tıklayın. Ardından yuvarlakla işaretlediğim ayarlar sekmesine gidin.

Karşınıza gelen sekmeden okla gösterilen yere tıklayın.

Dairele gösterilen Chrome hakkında sekmesine tıkladığınızda güncellemeniz otomatik olarak yüklenecektir.