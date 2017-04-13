'Yeni Google Earth' 18 Nisan'da Duyurulacak!

Google Earth, 18 Nisan'da büyük bir değişim geçirecek. Google, yeni Google Earth ile birlikte ne gibi yenilikler geleceğini açıklamadı ancak bizim birkaç tahminimiz var.

Google, dünyanın en çok ziyaret edilen sitesi olarak dikkat çekiyor. Ancak kendisinin yalnızca bir arama motoru olmadığını defalarca kez bize gösteren Google, sayısız sektöre adım atmış ve özellikle kullanıcıların konforuna yönelen yapısı ile herkesin beğenisini kazanmıştı. Bu projelerinden birisi de, Google Earth olarak dikkat çekiyor.

Google Earth’de değişiklik vakti gelmiş görünüyor. Google tarafından yapılan açıklamaya göre servis, 18 Nisan tarihinde “yeni Google Earth” adı altında yeniden duyurulacak. Yeni Google Earth’de ne gibi yenilikler olacak pek bilinmese bile, tüm tasarımın değişerek çok daha fazla kullanıcı dostu olması ve VR desteğin gibi özelliklerin gelmesi bekleniyor.

Google Earth projesi ilk olarak EarthViewer 3D adı altında 2001 yılında çıktı. Dünyanın uydu görüntülerinin detaylıca sunan programın dışında CIA tarafından finanse edilen Keyhole adlı bir şirket daha vardı. Bu iki şirketi 2004 yılında satın alan Google, iki hizmetin birleşimi olarak Google Earth’ü kurdu. Bu tarihten beri Güneş Sistemi'ni ve diğer astronomik cisimleri görüntülemek dahil dünya üzerinde yollar da dahil olmak üzere birbirinden farklı özellikler ekleyen Google Earth, en son sokak görünümü ile hizmette çok büyük bir adım attı.

Önümüzdeki hafta duyurulacak yeni Google Earth ile ilgili bildiğimiz şeyler kısıtlı. Peki, sizin Google Earth ile gelmesini beklediğiniz özellikler nelerdir?