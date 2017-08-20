Yeni Inbox Özelliğiyle Tüm Hesaplar Tek Sayfada Toplandı

Google'ın Gmail hesaplarınızı kontrol etmek için alternatif olarak öne sürdüğü ve göreceli olarak Gmail'den daha iyi bir uygulama olan Inbox güncelleme aldı.

Google'ın Gmail uygulamasına alternatif olarak sunduğu ve bizce çok daha kullanışlı ve temiz olan Inbox, yeni güncellemeyle birlikte çoklu Google hesabı olanlara bir kolaylık sağladı.

Yeni güncellemeyle eklenen "Tüm Gelen Kutuları" seçeneği, çok sayıda hesabı olan kullanıcıların tüm hesaplarını aynı anda görüntüleyen bir listeye sahip oldu. Bu listede yine sağa ve sola sürükleyerek işlevler gerçekleştirilebilir durumdayken hesaplar arasında geçiş için her seferinde soldan menüye girme ihtiyacı ortadan kalktı.

Inbox hakkında daha önce bilgi sahibi olmayanlar için; Inbox Google'ın basit ve kullanışlı, üretkenlik hedefli e-posta yönetim uygulamasıdır. Materyal arayüzü ve akıcı performansı sayesinde bir çok kullanıcının günlük olarak kullandığı Inbox, editörün tercihidir.