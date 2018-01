Yeni Google Kamera Modu'na Portre Modu ve 4K Desteği Geldi

Günümüzde yeni donanımlar inovasyon açısından ne kadar önemliyse, bu donanımı destekleyecek yazılımlar da kullanıma fazlasıyla etki ediyor. Google Camera'nın modlanmış versiyonları kullanıcıların deneyimlerini çeşitlendirmeye devam ediyor.

Google Camera, Snapdragon 820/821 ve 835 cihazlar için ilk port edildiğinde, sadece bir kaç cihaz için çalışabilir haldeydi. Çalıştığı cihazlarda da çok fazla opsiyon sunmuyor ve bir sürü sorunla karşılaşıyordunuz. Bu durum Google Pixel ve Pixel XL'ın çıkışıyla değişti diyebiliriz. Google Camera'nın modlu versiyonu git gide daha fazla seçenek sunan ve telefonununuzun kamerasının sınırlarını sonuna kadar zorlayan bir hale geldi.

Son yayınlanan Google Camera modu sayesinde, telefonunuzla -yukarda gördüğünüz gibi- portre modunda, objektifin kadrajının dışında kalan bölgeleri bulanıklaştıran, oldukça şık fotoğraflar çekebiliyorsunuz. Yeni mod sayesinde, bir takım cihazlarla 4K modunda video çekmeniz de artık mümkün. XDA forumlarından Arnova8G2 isimli kullanıcının yayınladığı bu mod, aslen Ukrayna'lı bir başka geliştiricinin çalışmalarını esas alınarak geliştirilmiş.

Yukarda gördüğünüz gibi, Arnova8G2'nin modlandığı bu yeni Google Camera yazılımı, yeni özelliklerinin yanı sıra kamera kalitesini de gözle görülür oranda arttırıyor. Yazılımın şu an belirtilen tek eksiği ise One Plus 3 ve One Plus 3T cihazlarda, ön kameradayken portre modunu kullanamıyor oluşunuz. Bunun gerekçesi olarak da cihazın raw-kamera desteği içermiyor oluşu gösterilmiş. Siz de yayınlanan yazılımı buraya tıklayarak indirip telefonunuza kurabilir, deneyimlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz.