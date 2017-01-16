Yeni Google Pixel'le İlgili Yapılan Etkileyici Konsept Çalışma

Eğer konsept çalışmalar gerçeklikle buluşursa, eskisinden çok daha zarif bir akıllı telefonla buluşabiliriz.

Konsept çalışmalar, akıllı telefonların nasıl görünmesi gerektiği konusunda geliştiricilerin vizyonlarını sergilediği çalışmalar olarak bilinirler. İlk Pixel ve Pixel XL ilan edildikten ve büyük bir ticari başarı yakalandıktan sonra, yeni bir modelin satışa sunulmaması imkansızdı. Karşımızda, tasarımcıların muhtemelen, yeni Pixel'in neye benzemesini gerektiğini sergilemek üzere geliştirdiği konsept duruyor. Söz konusu konsept, piyasaya sürülürse büyük olasılıkla Pixel 2 olarak anılacak.

Telefonun tasarımı mevcut Pixel ve Pixel XL'den ilham alsa da, atalarından çok daha rafine ve şık görünüyor.





Cihazın en dikkat çekici yönlerinden bazıları kamerası ve LED flaş modülü olacak. LED flaş modülünün yeri değişmiş ve parmak izi tarayıcısı ile aynı hizada olabilmesi için eskisine göre daha ortada konumlandırılmış. Pixel ve Pixel XL'de LED flaş modülü köşede bulunuyordu.

Diğer bir büyük değişiklik, stereo ses desteği için tasarlandığını varsaydığımız çift taraflı ön hoparlörlerin kullanılması. Pixel ve Pixel XL'de tek bir hoparlörün kullanılması yoğun eleştirilere konuk olmuştu. Söz konusu hoparlör, ekranın altına yerleştirildiği için işler iyice zıvanadan çıkmıştı. Şarj bağlantı noktası için USB Type-C portu ve 3.5mm kulaklık girişi ise Google'ın hala vazgeçemediği özellikler.