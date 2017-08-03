Google Play Algoritması Stabil Uygulamaları Öne Çıkarıyor

Google Play Store, inanılmaz büyüklükte ve karışıklıkta bir uygulama mağazası. Uygulamaların stabilitesinin denetlenmesindeki eksiklik genel olarak tüm ekosisteme zarar veren bir durum.

Google Play Store üzerinden indirdiğimiz uygulamaların büyük çoğunluğu stabil değil ya da aşırı yüksek pil tüketimine neden olarak telefonumuza ve yaşam kalitemize bir darbe indiriyor.

Android ekosistemindeki bu sorunun uzun zamandır farkında olan Google, sonunda bu durumu düzeltmek için bir hamle yapıyor. Yeni arama algoritması ile Google Play Store, kullanıcı yorumlarına ve uygulama raporlarına göre daha az çöken uygulamaları daha üstte gösterecek.

Algoritmanın çalışması basit bir kaç temele dayanıyor. Yıldız sayısı düşük olan uygulamalara verilen 1 yıldızların %50'sinin gerekçesi uygulamanın ya sık sık çökmesi ya da aşırı pil tüketimine neden olması. Bu yeni algoritma bu gibi bilgileri hata raporlarından öğrenerek daha stabil olan ve kullanıcıların yükledikten sonra kaldırmadığı, kullanmaktan memnun olduğu uygulamaları daha üstte gösteriyor.

Arama sonuçlarına güvenerek uygulama yükleyen ortalama kullanıcı artık bu geliştirme sayesinde Android sisteminden daha yüksek keyif alacaktır.