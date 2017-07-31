Yeni Google Saat Uygulaması Play Store'da!

Google Play üzerinden indirilmeye açılan Google Saat uygulaması, görsel ve işlevsel bir takım yenilikler getiriyor.

Google'ın uygulamalarının stabilitesi ve basitliği su götürmez bir gerçek. Her yeni Android versiyonuyla uygulamalarına ufak dokunuşlar yapan Google, Android O'ya özel olan yeni saat uygulamasını Google Play üzerinden dağıtmaya başladı.

Güncelleme pek fazla yenilik içermese de ufak tefek yerlerde kullanışlılığı arttırmaya katkı sağlıyor. Yeni güncellemede ilk göze çarpan şey ikonlar oluyor. Biraz daha iki boyutlu hale getirilen ikona ayrıca renk de katılmış.

Versiyon numarası 5.1'e yükseltilen Saat uygulaması, eski parlak mavi-mor arası rengini de kaybediyor. İkona dokunduğunuzda açılan ekran sizi koyu gri bir panelle karşılıyor. Butonlarda karşımıza çıkan aksan rengi ise artık Pixel mavisi diyebileceğimiz tona dönmüş durumda. Bu ekranda karşımıza çıkan diğer değişiklik ise dünya saatlerinin biraz daha büyütülmüş olması. Ufak değişiklikler evet ancak bunlar sayesinde şimdiki stabil uygulamalarımıza sahibiz.

Ana ekrana eklenen widget'e de çok ufak bir dokunuş yapan Google, ikincil saatlerin fontunu daha kalın ve daha büyük hale getirmiş. Bu sayede okunabilirliğe katkı sağlanmış. Alttaki görselde sol tarafta eski, sağ tarafta yeni widget yer alıyor.

Son olarak, dinamik ikon özelliğinin geldiği uygulama, ana ekran başlatıcınızın ayarına göre şekil değiştirecek. Ama bu şekil değiştirme o kadar küçük ki, fark etmeniz zor görünüyor. Alttaki görselde soldaki ikon daha kareyken sağdaki daha yuvarlak formda.

Uygulamanıza güncelleme henüz gelmediyse alttaki Play Store bağlantısından indirme işlemini gerçekleştirebilirsiniz.