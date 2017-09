Google’ın tüm dünyayı görüntülediği Street View projesinde kullanılan kameralar, 8 yıl aradan sonra yenilendi. Artık kameralar yüksek çözünürlüklü görüntüler çekebilecekler. Uzmanlar ise durumdan oldukça endişeliler.

Kişisel gizlilik sıkıntılarınIN her geçen gün arttığı dijital çağa öncülük eden Google gibi şirketler, yaptıkları işlerle bizleri endişelendirmeye devam ediyorlar. Zaten an itibariyle gezdiğimiz bütün konumların daha iyi reklam satışı yapabilmek adına kayıt altına alındığını biliyoruz. Sosyal medya paylaşımlarımız üzerinden kişilik analizlerinin yapıldığını, yüklenen her fotoğrafın asla kaybolmadığının da farkındayız. Bu düşünceler artık komplo teorisi olmaktan çıktı. Çünkü şirketler bu tür gizlilik ihlalleri yaptıkları gerekçesiyle yüklü para cezaları yemeye başladılar.

Lafı çok uzatmadan Google’ın artık her ne hikmetse 8 yıl aradan sonra yaptığı bir revizyon konusuna gelmek istiyorum. Google Haritalar’dan ya da yeni nesil Google Earth üzerinden gidemediğimiz memleketleri gezmeyi çok seviyoruz, bunu kabul edelim. Dev şirket yıllardır o yerleri görüntülemek için gerek araba üstünde, gerek sırt çantasında yüksek teknolojili Google Street View kameraları taşıyor. Her ne kadar etkileyici sonuçlar alınsa da, çekilen görüntülerin çözünürlükleri o kadar da yüksek olmuyor.

Google, daha keskin görüntüler yakalamak için yenilediği kameralar sayesinde sokakları, caddeleri ve önemli yerleri çok daha detaylı görüntüleyecek. Çekilen görüntüler, Google’ın kendi algoritmaları aracılığıyla yayına uygun hale getirilecekler.

İnsanların her geçen gün çok daha karmaşık sorularla haritalar üzerinde arama yaptıklarını dile getiren Google’ın haritalama bölümü yöneticisi Jen Fitzpatrick, düz bir şekilde açık adres aramalarının artık yapılmadığını dile getiriyor. Başka bir deyişle siz “Bana en yakın ve eve servis yapan lahmacuncu nerede?” gibi bir soru sorarsanız, yapay zeka yazılımının size yanıt vermesi için çok daha detaylı bilgilerle beslenmesi gerekir. Bu işin dürüst yanı tabii…

Netleşmesi gereken şey, Google’ın söz konusu yüksek çözünürlüklü görüntüleri ve diğer verileri başka hangi amaçlarla kullanacağı:

Stanford Ünivesitesi araştırmacılarının bu konuda yaptıkları araştırma ise insanı derin bir endişe çukuruna atıyor. Hayır, ne reklam ne de ürün satışı için. Tüm bu veriler, herhangi bir bölgenin ortalama geliri, etnik kökeni, politik görüşü gibi özellikleri bile tespit edebiliyor.

Nasıl olduğunu merak ediyorsanız açıklayayım: Araştırmayı yapan ekip, otomobillerin marka ve modellerini tarayabilen ve analiz edebilen bir sistem geliştrerek Street View görüntüleri üzerinde başarı testler yaptılar.

Yaşadığımız çağın karanlık tarafı gün geçtikçe büyümeye devam ederken, gizliliğimiz hakkında endişelenmek insani hakkımız. Umarız bu tarz gelişmeler, artan tekelleşmenin ve insan hayatını önemsemeyen organizasyonların ellerine düşmezler.