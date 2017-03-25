Yeni Görselleri ve Videosu ile Karşınızda Galaxy S8!

Samsung Galaxy S8'den oldukça net yeni görseller ve bir yeni video sızdırıldı.

Resmi olarak görücüye çıkmasına sadece dört gün kalan Samsung'un yeni amiral gemisi Galaxy S8 konusunda yeni sızıntılar gelmeye devam ediyor. Daha önceden gerek tasarımsal hatları, gerek arayüz detayları, gerekse akıllı sanal asistanı Bixby ile karşımıza çıkan Galaxy S8'den şimdiye kadar gördüğümüz en net görseller gelmiş diyebiliriz.

Fotoğrafların yanı sıra Galaxy S8 ile alakalı sızan bir diğer şey de, telefonun dokunmatik ekranının hassasiyetinin nasıl olduğunu gösteren bir video. Gerçi ekran dokunmatiğinin hassasiyeti bu şekilde mi test edilir bilemiyoruz ancak yine de Galaxy S8 videoda kanlı canlı karşımıza çıkmakta.

Samsung'un yeni amiral gemisi cihazı Galaxy S8, 29 Mart'ta tanıtılacak.