Yeni GTA Modu, Oyuncuları Güneş Sisteminin Dışına Götürecek

Sollaholla ve ekibi tarafından hazırlanan mod, GTA heyecanını ve eğlencesini yıldızlararası alame sürüklüyor.

GTA 5'de dünyada yapabildiğiniz hemen her şeyi yapabiliyoruz ve bundan gerçekten de keyif alıyoruz. Peki ya bir an için daha fazlasını isteseydik; örneğin uzayda olmayı? Rockstar'ın müthiş açık dünyası, onu 'açık evren' yapacak bir moda kavuşmak üzere.

Sollaholla ve ekibi tarafından geliştirilen mod, sizi güneş sisteminin ötesinde yıldızlararası ortamda gezinmeye, yeni gezegenler keşfetmeye ve uzaylılarla savaşmaya çağırıyor.

Modun özeti şu şekilde:

''Dünya, bu galakside oluştuğu anda yalnız kaldı, ancak çok çok uzaklardaki başka galaksilerde binlerce yıldır bizleri izleyen akıllı canlılar var. Bu canlılar kesinlikle bizim hayal ettiğimiz gibi dost canlısı değiller. NASA, San Andreas çevresinde uzaylılar ve uzay mekiklerine ait parçalar buldu. Bu akıllı yaşam formunun bize ulaşacağını hiç düşünmemiştik ancak geliyorlar ve 'iyi' niyetli değiller. Bize ulaşmadan onları yok etmek senin görevin.''

Sollaholla dört adet görevin sözünü şimdiden verdi. Ekip mümkün olduğunca gerçekçi bir oyun fiziği yaratmayı amaçlıyor. Bu nedenle yıldızlararası ortamda yerçekimi kesinlikle olmayacak.

Grand Thief Auto 'Space' modu için henüz resmi bir çıkış tarihi açıklanmadı. Modla ilgili hazırlanan videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz.