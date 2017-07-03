Yeni Gümrük Limitine Rağmen Amazon'dan Alışveriş Mantıklı mı?

Bir kaç ay önce gümrükten geçebilecek internet alışverişi sınırı 75 Euro'dan 30'a düşürülmüştü. Peki bu kısıtlamanın ardından hala Amazon.de kullanmak mantıklı mı?

Bildiğiniz üzere geçen aylardan internet alışverişlerinde gümrük sınırı ciddi oranda azaltılmıştı. Bunun ardından hala Amazon'dan alışveriş yapmak ne kadar mantıklı, kaybettiklerimiz neler madde madde inceliyoruz.

Amazon'dan gümrük bedelini aşan bir ürün sipariş ettiğimizde, sipariş sırasında bizden gümrük bedeli depozito olarak tahsil ediliyor. Bu parayla eğer ürün gümrüğe takılırsa parası ödenerek geri alınıyor. Bizim yerinize Amazon problemi çözüyor ve ürünün bedelini iade ediyor. Eğer sorunsuz geçerse de gümrük bedelini geri iade ediyor. Kazan kazan durumu. Gümrük sınırı her ne kadar kötü de olsa, yurtiçinde satılan malların fiyatlara kıyasla hala Amazon daha hesaplı kalıyor. Bunun nedeni ise şu; yurtiçinde her ne alırsak alalım daima %18 vergisini ödüyoruz. Amazon'dan gelen siparişlerde de gümrük limitini aşarsak aynı vergiyi ödüyoruz ancak buna rağmen hala yerel fiyatlardan daha ucuza alışveriş apmış oluyoruz. Son madde ise, Amazon'un sorunlara çözüm odaklı yaklaşımı ve müşteriyi daima haklı görmesi. Yerel satıcılar bilirsiniz ki sizden ne koparsam kardır diyerek hareket ediyorlar. Amazon alışverişlerinizde herhangi bir sorun yaşadığınızda mutlaka siz haklı bulunup gereken işlemin yapıldığını görüyorsunuz. Bu nedenin arkasında ise Amazon'un sizin bir kötü yorumunuzla adının kirlenmesinden çekindiği gerçeği var.

Nasıldı?

Önceden satın aldığımız ürün 75€ altında ise KDV'leri fiyattan düşülürdü. Örnek olacak şekilde:

70€ olan siparişmiizden vergi düşülerek 65€ olurdu. Ücretsiz kargo ile evimize gelirdi.

100€ ise vergi düşerdi ve 85€ olurdu. Türkiye'de gümrükte üzerine vergi eklenir ve yine 100€ olurdu. UPS Kargo ile imzalı yetki belgesi yollanır ve kapımıza ücretsiz gelirdi.

Şimdi ne oldu?

75€ üstü siparişler için değişen bir şey yok.

30€ üstü siparişlerde Almanya vergisi fiyattan düşüyor ama Türkiye vergisi ekleniyor. Sonuçta ödenen tutar neredeyse aynı kalıyor.

Kötü yanı olarak gümrük işlemlerinin 1-2 gün daha vergilendirme süreci için uzaması gösterilebilir. Bunun dışında gümrükte yasaklı ya da mali değeri 1500€ üstü bir siparişimiz yoksa her şekilde gümrükten geçecektir.