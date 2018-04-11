Gün içinde kullandığımız birçok mesajlaşma uygulamasında GIF kullanmak oldukça popüler hale geldi. Son yapılan güncellemeyle birlikte, LinkedIn'de GIF'li mesajlaşma imkanı sunan platformlardan biri oldu.

GIF platformu Tenor, geçtiğimiz günlerde GIF kullanımı için LinkedIn Messenger desteği üzerinde çalıştıklarını duyurdu. Google, kısa bir süre önce 'gelişmesine yardımcı olup görsel sayısını artırmak' amacıyla Tenor'ü satın almıştı. Yapılan son açıklama ile LinkedIn'de de artık kullanıcılar mesajlaşırken diledikleri GIF'i kullanabilecekler ve zaman içinde 'en çok kullanılanlar' akışı da eklenecek.

Güncelleme henüz tüm kullanıcılar için aktif değil ve platform üyelerinin %50'si bu yeni özelliğe sahip. Ancak yakın zamanda tüm kullanıcıların bu özellikten faydalanabileceği düşünülüyor. GIF'lerin; iş arkadaşları, eski meslektaşlar veya diğer mezunlar arası konuşmalarda 'samimiyet' sağlayacağı savunuluyor ve güncellemenin sebebinin bu olduğu söyleniyor.

GIF kullanımı popüler olsa da, iş akadaşlarıyla ya da muhtemel patronunuzla komik GIF'ler göndererek iletişim kurmak çok da ihtiyaç duyulacak birşey değil gibi duruyor. Uygulamaların popülaritelerini artırmak için atılan her adım ne yazik ki mantıklı olmuyor ve LinkedIn gibi bir platformda GIF desteğinin olması da mantıklı bir hareket değil. Yine de bu özelliği kullanmak isterseniz ve özelliğin aktif olduğu %50'lik dilimin içerisindeyseniz, mesajlaşma kısmındaki GIF ikonuna dokunarak, dilediğiniz GIF'i kullanabilirsiniz.