Yeni Güncelleme ile Windows 10 Nasıl Görünecek?

Windows 10, yeni güncelleme ile arayüzünü geliştirecek ve her zamankinden şık görünecek. Sızan görseller de buna işaret ediyor.

2016 yılının Kasım ayında Windows 10'un görünüşü hakkında bazı bakım operasyonları olacağını duymuştuk. Windows 10'un yeni arabirimi ise her zamankinden çok daha şık görünüyor.

Güncellenecek Windows 10, Windows 8 Metro arabirimi ve Microsoft Design Language 2'in zarif bir bir birleşimi olacak. Microsoft Design Language 2, halihazırda Windows 10'un arabirim yapısını oluşturuyor.

Metinler ve görseller hala öncelikle vurgulansa da, yoğunluk bambaşka bir seviyeye taşınmış. Doğal olarak karşımıza daha rafine animasyonlar çıkıyor.

Yeni Windows 10'un sürprizleri bu kadarla sınırlı kalmıyor: Buna ek olarak, 'Akrilik' adı verilen yeni arabirim, masaüstü arka planı gibi odaklanmamış öğeleri betimliyor ve sizin için önemli uygulamaların sekmelerini, içeriği vurgulamak için yarı saydam hale getiriyor.

Tasarlanan küçük geliştirmeler, fonksiyonelliği artırırken, W10'u eskisinden çok daha zarif kılıyor.

Project NEON ismiyle tanınan güncellemenin, Nisan ayında ortaya çıkması bekleniyor.