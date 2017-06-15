Apple Watch'a gelecek yeni güncellemeyle birlikte doğum gününüzde Apple Watch'ınızın ekranında balonlar belirecek.

Bildiğiniz gibi Apple, geçtiğimiz günlerde düzenlediği WWDC 2017 etkinliği kapsamında iOS 11'den watchOS 4'e kadar tüm yeni işletim sistemi sürümlerinin duyurusunu gerçekleştirdi ve yeni sürümlerle gelen önemli ya da önemsiz birçok özelliği etkinlik kapsamında düzenlediği sunumda tanıttı. Ancak elbette Apple, tüm bu özelliklerin yanı sıra yeni sürümlerine bazı küçük sürprizler de eklemiş.

Bildiğiniz gibi birçok sosyal ağ ya da doğum tarihinizi girdiğiniz herhangi bir internet hizmeti, doğum gününüz geldiğinde doğum gününüzü kutlayan bir mesaj kutusu çıkarıyor. Buna benzer bir özelliği watchOS 4 sürümüne dahil eden Apple da artık yeni güncellemeyle birlikte Apple Watch kullanıcılarının doğum gününü kutluyor.

MacRumours sitesinin bir haberiyle ortaya çıkan bilgiye göre watchOS 4 güncellemesiyle birlikte Apple, Apple kimliğinizdeki doğum tarihinizi aklında tutacak ve doğum gününüz geldiğinde Apple Watch'ınıza baktığınız ilk anda sizi balonlarla ve 'İyi ki doğdun!' mesajıyla karşılayacak.

Açıkçası bu özellik ne kadar basit görünse de kullanıcılara yapılan Apple'ın güzel bir 'kıyağı' olmuş. Tabii watchOS 4 ile birlikte bu özelliğin iOS 11 ve diğer işletim sistemlerinde de olup olmayacağı akıllara gelse de şu anda iOS 11'in böyle bir özelliği ortaya çıkmış değil.