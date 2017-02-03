PlayStation 4 Harici Disk Desteğine Kavuşuyor

Artık PlayStation 4 kullanıcıları yeni güncellemeyle birlikte USB 3.0 bağlantısına sahip harici disklerini konsollarına bağlayabilecek.

PlayStation 4 konsolları her ne kadar 500GB ya da 1TB gibi yüksek depolama kapasiteleriyle satılsa da günümüzde oyunların gelişmesi nedeniyle her üst seviye oyunun boyutu 30-40GB'ı bulabiliyor ve bu nedenle de kullanıcılara depolama alanı yeterli gelmiyor.

Bu sorunu çözmek için harekete geçen Sony, ilk olarak beta kullanıcıları sunduğu güncellemeyle birlikte PS4 konsolları için harici sabit disk bağlantısı sunmaya başladı. Yakın zamanda tüm kullanıcılar için yayınlanacak güncellemeyle birlikte PS4 kullanıcıları USB 3.0 ile çalışan harici sabit disklerini konsollarına bağlayabilecekler ve böylelikle konsollarının hafızasını arrtırabilecekler.

Tabii öte yandan harici disk dendiğinde harici diske kurulan oyunların farklı PS4'lere takıldığında oyunların çalışıp çalışmayacağı da akıllara geliyor. Bununla ilgili net bir bilgi yok ancak eğer harici disk bu şekilde de kullanılabilirse PS4'ü olan başka bir arkadaşınıza giderken yanınızda oyunlarınızı da götürmeniz mümkün olacak.