Yeni Hellboy Filminin Vizyon Tarihi Belli Oldu: 2019

2008 yılından beri devam filmi beklenen Hellboy serisinden sonunda resmi bir vizyon tarihi var.

2004'te ve 2008'de çıkan iki filmiyle, kendine oldukça büyük bir hayran kitlesi edinen ve Mike Mignola'nın yarattığı çizgi roman karakteri Hellboy, başarılı ilk iki filmden sonra uzun bir süredir devam filmi bekleniyordu. Prodüksyon şirketi Lionsgate'in ilk iki filmin yönetmeni olan efsanevi yönetmen Gulliermo Del Toro ile bir türlü anlaşma sağlanamamasından dolayı bir türlü devam filmi gelmeyen filmin sonunda yeni filminin vizyon tarihi belli oldu.

Hannibal, Constantine ve Westworld'deki işleriyle tanınan Neil Marshall'ın yönetmenliğinde ve yepyeni bir kadroyla yeniden çekilmesi kararlaştırılan filmle ilgili zaten bir takım görseller sızmıştı. Başrolu Ron Pearlmon'dan devralan David Harbour'ın, Hellboy olarak kostümlü halinin yayınlandığı bu görseller filmle ilgili bizi umutlandırmıştı ancak bir türlü resmi bir vizyon tarihi yoktu.

Dün ise sonunda filmin hayranlarının beklediği vizyon tarihi geldi. 11 Ocak 2019'da vizyona gireceği açıklanan yapımdan ise hala bir resmi fragman olmasa da, filmin yönetmeni ve başrolü eski filmlerin ekibini aratmayacak kalitede. Yine de filmin nasıl olacağına ilişkin bir fragman gelmeden kesin yorum yapmak mümkün değil. Siz ne düşünüyorsunuz?