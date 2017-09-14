Yeni Hellboy İlk Kez Görüldü!

Yakında yeni uyarlama film ile göreceğimiz fenomen karakter Hellboy, ilk kez gözüktü.

İlk filmleri ile gönlümüzde taht kuran efsane karakter Hellboy’un yeni bir uyarlaması bizlerle buluşuyor. Başrolde Stranger Things’in başarılı oyuncusu David Harbor’u göreceğimiz yapım için çok güzel bir görsel paylaşıldı. Yeni Hellboy’un yaratıcısı Mike Mingola’nın sosyal medya hesabından paylaşılan görüntü, Hellboy’u gözler önüne seriyor.

Sanki Hellboy olmak için doğmuş David Harbor sayesinde çok daha karizma duran karakterin en dikkat çeken özellikleri arasında kafasındaki boynuzların biraz daha büyük olmasıydı. Aynı zamanda daha uzun bir saç kesimi olan yeni Hellboy’un daha kaliteli durduğunu söylemek gerekiyor. Metalik bir vücut görünümü sayesinde sağlamlığı da çok iyi verilmiş. Ülkemizde pek bilinmese de dünya üzerinde milyonlarca kitlesi bulunan Hellboy, hikayeye göre devasa bir iblisin çocuğu.

Nazi’ler 2. Dünya Savaşı’nda güç elde etmek için çocuk Hellboy’u cehennemden dünyaya getirtmişler, ancak Nazi’ler onu bulmadan Amerika'nın eline geçmiş. Amerika'nın elinde büyüyen Hellboy'un iblislerle çevrili başarılı bir hikayesi var.

Hellboy’un yeni filmi hakkında bilgiler gelmeye devam ettikçe sizi bilgilendireceğiz.