The Fate of the Furious'tan İlk Haftada Rekor Gişe Hasılatı!

Hızlı ve Öfkeli film serisinin heyecanla beklediğimiz yeni The Fate of the Furious, geçtiğimiz hafta vizyona girmişti. Film, ilk haftasında müthiş bir gişe hasılatı elde etti.

İlk filmini 2001 yılında izlediğimiz Hızlı ve Öfkeli film serisi, son filmiyle de şanına yakışır şekilde yoluna devam ediyor. 2015 yılında gösterime giren serinin 7. filmi, serinin başrol oyuncularından Paul Walker’ın ölümünün ardından hayranları tarafından ayrı bir önem taşımış ve toplam 1.516 milyar dolar gişe hasılatı elde etmişti. Ayrıca aynı film, tüm zamanların en çok kazanan 6. filmi olma konumunda.

The Fate of the Furious ise haftaya, 7. filmin elde ettiği başarıyı gölgede bırakacak bir gişe geliriyle başladı. 13 Nisan 2017’de aynı anda 64 ülkede gösterime giren The Fate of the Furious, ilk haftasında 532.481.640 dolar gibi muhteşem bir hasılat elde etti. Bu, aynı zamanda dünyada gelmiş geçmiş en yüksek açılış hasılatını 529 milyon dolar ile elinde bulunduran Star Wars: The Force Awakens’ın geride bırakıldığı anlamına geliyor.

Sonuçların beklenenden daha iyi çıkması, filmin Amerika merkezli yapımcısı Universal’in geleceğe daha yüksek beklentilerle bakmasını sağladı. Serinin bir sonraki filmi 2019’da, 10. filmi ise 2021 yılında gösterime girecek. The Fate of the Furious’un Türkçe altyazılı fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz.