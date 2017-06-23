Yeni Honda Civic Type-R Hızlanma Testinde!

Uçuşa geçen yeni Civic'in test videosu yayınlandı.

Civic Type R'ı çıkarmasından bu yana, birkaç haftadır bütün gözler Honda'da ve Honda da, yeni Civic'i en iyi şekilde tanıtarak neden bu yılın en önemli araçlarından biri olduğunu göstermenin derdinde.

Şu ana kadar yapılan testler ve aracın sahip olduğu özellikler göz önüne alındığında, rakipleri olan Ford Focus RS ve Subaru WRX'e nazaran Civic'in bir adım önde olduğu söyleniyor. Şimdi ise yeni Civic, ne kadar güçlü olduğunu göstermek için bu kez 0'dan 200km/s hıza ulaştığı yeni bir test videosu ile karşımızda.

Honda, yeni Civic Type R ile önden çekişli otomobiller klasmanında Nurburgring tur rekorunu da elinde bulunduruyor. Yeni Civic, 7 dakika 43.80 saniye ile, bir önceki rekoru 5.5 saniye geçmeyi başarmıştı. Bir önceki rekor ise Volkswagen Golf GTI Clubsport'a aitti.

2.0 litrelik, 316 beygir gücünde 400Nm tork üreten turbo motora sahip olan yeni Civic'in 6 ileri vitesi de mevcut. Aracın henüz 0'dan 100'e kaç saniyede ulaşıldığı kesin olarak bilinmemekte. Fakat önceki modelden hızlı olduğu söyleniyor. Bu da 5.7 saniyenin altında bir süre demek.