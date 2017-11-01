Yeni HTC U11 Plus ‘Yanlışlıkla’ Sızdırıldı!

2 Kasım Perşembe günü, bu yıl büyük beğeni toplayan amiral gemisi U11’in bir üst modelini tanıtmaya hazırlanan HTC, sızıntıların odak noktası oldu. Alınan son bilgilere göre cihazın arka yüzeyi yarı saydam bir malzemeyle kaplanmış olacak.

Son yıllarda düşüşe geçen ve çıkardığı cihazlarla taraftarlarını üzen HTC, toparlanma sürecine girmesini sağlayan U11 modeline çok şey borçlu. Firma, markalaştırmak istediği U11’i seri haline getirmek için bir amiral gemisi cihaz daha tasarladı ve onu yarınki lansmanda görücüye çıkartacak.

Phandroid tarafından lansmandan bir gün önce yanlışlıkla YouTube’da paylaşılan görüntüler, artık U11 tasarımına ilişkin en net bilgileri sunuyorlar. Hatanın ardından ekip videoyu kaldırsa da, çoktan kopya içerikle üretildi ve tekrar paylaşıldı.

Resme dikkatli bakacak olursanız kablosuz şarj ve NFC bağlantıları için kullanılan dairesel donanımı görebilirsiniz:

Yaptığı sızıntı yorumlarıyla adını duyuran Evan Blass ise U11 Plus’ın siyah ve gümüş renklerinde resimde gördüğünüz gibi yarı saydam bir gövdeyle geleceğini aktardı. 6 inçlik dev ekranı ve 4000 mAh’lik bataryasıyla gelmesi beklenen cihazın hafıza seçeneklerine dair net bir bilgi verilmedi. Ancak teknoloji medyası 128 GB’lık dahili hafıza ile ilgili görüşlerle dolup taşıyor.

U11 Plus ile birlikte orta sınıf cihaz rekabeti için üretilen U11 Life cihazı da satışa sunulacak. T-Mobile’a göre U11 Life’ın 5.2 inç ekranı, QSD 630 işlemcisi, NFC teknolojisi ve yüz algılama özelliğine sahip 16 MP ön kamerası bulunacak. Ayrıca 3 GB RAM, 32 GB dahili depolama alanı ve 2600 mAh bataryası olacak.

Her iki U11 modeli de suya ve toza dayanıklı olacak ve ayrıca serinin karakteristik özelliği olan basınca duyarlı çerçevelere sahip olacaklar. Edge Sense adı verilen özellik, HTC’nin ardından Google’ın amiral gemisi Pixel 2’de de kullanıldı. U11 Life Android Nougat ile gelirken U11 Plus, Android Oreo sürümüyle gelecek.

HTC U11 Plus yaklaşık 848 dolar ve HTC U11 Life 348 dolarlık etiketlere sahip olacaklar. Her iki cihazın da yarın gerçekleşen tanıtımından sonra detaylarını aktarmaya devam edeceğiz, takipte kalın.