Yeni IBM Teknolojisiyle Bilgisayarlarda 200 Kat Hız Artış

IBM'in geliştirdiği yeni işlemci tipi ile hafıza içinde işlemci modeli geliştirilerek, özellikle yapay zeka uygulamalarında çığır açılıyor. İşlemci hızı 200 katına çıkarılarak, işlemlerin çok daha kısa sürede yapılmasına, karmaşık işlemlerin yürütülmesine imkan sağlanıyor.

Bilgisayar işlemciliğinde 'hepsi bir arada' yaklaşımı

Bildiğimiz masaüstü bilgisayarlarla birlikte dizüstü bilgisayarlar ve akıllı telefonlar, işlemci ve hafızayla ilgili işlem birimlerine sahiptirler. Bu birimler ‘von Neumann’ sistemleri olarak bilinirler. Modern dijital hesaplama alanında öncü olan fizikçi ve bilgisayar bilimcisi John von Neumann’dan alırlar bu birimler isimlerini. Verileri hafıza ile işlemci birimi arasında çevrim şeklinde hareket ettirmek suretiyle çalışırlar. Bu tip bir işlem şekli, sıklıkla yavaş ve pek de verimli olmayacak şekilde sonuçlanır.

En azından hızlı ya da verimli olmasa da, bilgisayar hafızasını kullanmamıza olanak sağlayan bir sistem. Aynı zamanda ‘hafıza içi işlemci’ olarak bilinen işlemsel hafıza, sadece bilgisayar sisteminin hafızasındaki fiziksel özellikleri kullanarak bilgi işleme ve depolama görevini görürler.

IBM Research’ten bir araştırma ekibi denetimsiz bir makine öğrenim algoritmasını çalıştırmak için bir milyon ‘faz değiştirme hafızası (PCM)’ cihazları kullanarak, işlemsel hafıza alanında yeni bir icat yaptıklarını iddia ediyor.

IBM ekibinin PCM cihazı, iki elektrot arasında sıkıştırılmış ‘germanyum antimon telürür’ alaşımından yapılmış. IBM Research’ün blog sayfasında şu bilgiler yer alıyor: “Prototip aşamasındaki bu teknoloji, hem hız ve hem de enerji verimi noktasında 200 kat artış sağlayabilir. Böylece yapay zeka uygulamalarında kullanılan aşırı yoğunlukta, düşük güçte ve yoğun paralel işlem sistemleri için son derece uygun hale getirebilir.”

Yapay zeka uyumlu

Yeni PCM cihazları kristalleşme dinamiklerini kullanarak yerinde işlem yapabilirler. Atom dizilimini düzensiz halden düzenli hale geçirerek (kristal gibi) durumunu değiştiren bir elektrik akımıyla sağlanabiliyor bu işlem. IBM’in ekibi iki adet zaman tabanlı örneklendirme yaparak kendi PCM teknolojilerinin sunumunu yaptılar. Bu sunumda aynı zamanda geleneksel makine öğrenimi metotları ile de karşılaştırma yapıldı.

Daha hızlı işlem yapabilme kapasitesinin tüm bilgisayar performansı alanlarında faydalı olacağı aşikar. Bu gelişme IBM için yapay zeka uygulamalarında daha iyi bir işlem gücü anlamı ifade ediyor. “Yeni donanım materyalleri, cihazlar ve mimariler keşfeden 'yapay zekanın fiziği' alanında yürütmekte olduğumuz araştırmada önemli bir adım olma özelliği taşıyor bu gelişme” diyor, IBM’in gönüllü çalışanlarından Evangelos Eleftheriou bir blog yazısında.

IBM için 'hafıza içi işlem', anahtar rol oynuyor. “Hafıza bugüne değin sadece bilgi saklanan yer olarak düşünülmüştür. Fakat bu çalışmada aynı zamanda yüksek seviyeli işlemsel adım gerçekleştirmek için hafıza cihazlarının fiziğini nasıl kendi lehimize kullanabileceğimizi gösteriyoruz” diyen Abu Sebastian sözlerine şöyle devam ediyor: “İşlemlerden çıkan sonuçlar aynı zamanda hafıza cihazlarına depolanırlar. Bu açıdan sergilediğimiz yaklaşımın kısmen, beynin işlem gerçekleştirme şeklinden esinlendiğini söyleyebiliriz.”