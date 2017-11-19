Yeni iMac Pro Yardımcı İşlemci Olarak A10 İle Gelecek!

Yeni piyasaya sürülecek olan iMac Pro'lar, sürekli açık olan Siri özelliğine sahip olacak ve A10 işlemciyi yardımcı işlemci olarak kullanılacak.

9to5Mac'in BridgeOS 2.0'dan elde ettiği bilgilere göre, yeni iMac Pro'lar herkesin yıllardır beklediği bir özelliğe ve hiç kimsenin beklemediği başka bir özelliğe sahip olarak çıkıyor. Yetkililerin BridgeOS 2.0'dan elde ettiği bilgi ise, bir iMac Pro ilk defa Apple'ın kendi ürettiği bir işlemciyi kullanacak. Hatta bu işlemci iMac Pro kapalı olsa da çalışmaya devam edeceği de söylentiler arasında.

Edinilen bilgilere göre kullanılacak işlemci, Apple'ın A10 Fusion işlemcisi. Ancak bu işlemci bilgisayarın ana işlem gücünü yöneten işlemci olmayacak. Yani bir tür yardımcı-işlemci olarak iMac Pro'larda yer alacak. Ayrıca yeni iMac Pro'larda sürekli sizi dinleyen bir Siri olacak. A10 Fusion işlemcisinin de bu gibi bilgisayarınızda sürekli işlem yapan programlara ayrılacağı belirtiliyor.

Apple'ın ise ilk defa kendi işlemcilerini kullanma sebebinin ileride üreteceği iMac'lerde ana işlemci olarak da kendi işlemcilerinin düzgün çalışıp çalışmadığını test etmek olduğu söyleniyor. Ancak şimdilik iMac Pro'ların içerisine koyacakları işlemcinin bilgisayar kapalıyken bile çalışıyor olacağı ve bir takım alt işlemleri oldukça düşük enerji harcayarak bilgisayar kapalıyken bile yapmaya devam edeceği söyleniyor.

Ayrıca sürekli açık olan "Hey Siri" özelliği ise BridgeOS 2.0'dan doğrudan alınan görsellerle sızdırıldığını belirtelim. Yine de bu Apple için büyük bir hamle. Çok uzun süredir akıllı telefonları için kendi işlemcilerini yapan veya yaptıran Apple, sonunda bunları iMac Pro'da denemeye karar verdi. Ancak bunun genel anlamda fiyatları etkileyen bir unsur olacağını da sanmıyorum. Siz ne düşünüyorsunuz?