Yeni Intel Core X Ailesinin 18 Çekirdekli Canavarı!

Intel'in bugün tanıttığı yeni Core X serisindeki 18 çekirdekli işlemci dikkat çekti.

Intel bugün yeni işlemci serisi olan Intel Core X'leri tanıttı. Bu üst segment işlemciler Intel'in yeni gözdesi olacak. Bu yeni serinin fiyatı 242 dolardan (867 TL) başlayarak 1999 dolara (7160 TL) kadar çıkacak.

Bugünkü Intel etkinliğinin en çok dikkat çeken işlemcisi Intel Core X-Series i9-7908XE oldu. Bu işlemcide 18'i fiziksel çekirdek olmak üzere toplam 36 çekirdek bulunuyor.

Satılacak en ucuz işlemcileri 242 dolar fiyatıyla (867 TL) Intel Core i5-7640X olacak. 4 GHz hıza sahip bu işlemcide 4 çekirdek mevcut.

Intel Core i7-7820X'de ise 10 fiziksel çekirdek toplamda 20 çekirdek bulunuyor. Fabrika çıkışlı 3.6 GHz hıza sahip olan bu işlemci Intel Turbo Boost Max sayesinde 4.5 GHz gibi hızlara çıkabiliyor.

Intel'in en üst segment olan i9 işlemcilerinin hepsi 3.3 GHz hız ile geliyor. Tabi bu hızı Intel Turbo Boost Max sayesinde 4.5 GHz'e çıkarabiliyoruz. i9 serisinin en düşük modeli 12 fiziksel toplamda 24 çekirdeğe sahipken en üstün modeli ise 18 fiziksel toplamda 36 çekirdeğe sahip durumda.

İşlemcilere ait detaylı özellikleri aşağıdaki tablolarda görebilirsiniz.