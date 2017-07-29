Yeni iOS 11, Gizli 17 Özelliğiyle Birlikte Geliyor!

Önümüzdeki aylarda karşımıza çıkacak olan iOS 11, diğer sürümlerde bulamadığımız 17 gizli özelliği bizlere sunuyor.

Apple, WWDC 2017 etkinliğinde birçok yeni teknolojisini tanıttı. Bunların arasında iOS 11 de yer alıyordu. Etkinlikte iOS ile iligli birçok özellik açıklandı ancak hepsi kesinlikle bununla sınırlı değil.

Apple, genel beta sürümünü güncellemeye devam ediyor ve bu süre zarfında da iOS 11, tam sürümüne yaklaşıyor. İşte iOS 11'in erken sürümlerinde elde edilen 17 gizli özellik:

Eski bildirimler

Ekranın üst kısmında yapılacak hızlı bir kaydırma eylemi tıpkı bildirim gösterme gibi işliyor. Bununla birlikte eski Bildirim Merkezi'nin yerini de yeni bir Kapak Sayfası alıyor. Aslında biraz kafa karıştırıcı gözüküyor çünkü bu görünüm kilit ekranı gibi görünse de tam anlamıyla değil. Üstelik, eski uyarıları görüntülemek için hızlıca kaydırmazsanız, yalnızca birkaç bildirim görüntülenir. Anlaşılan biraz tuhaf ve alışmak zaman alacak.

Sürüş sırasında "Rahatsız Etmeyin" özelliği

Apple, dikkati dağılabilecek sürücülerin hayatını kurtarmaya yönelik eylemlerde bulunuyor. IPhone'unuz artık hareket halindeki bir araca ne zaman geldiğinizi algılayabilir ve eğer isterseniz, Sürüş Sırasında Rahatsız Etme'yi otomatik olarak etkinleştirebilir.

Mail'e eklenebilen çizimler

Bazen, bazı şeyleri açıklamanın en basit yolu belki de çizmektir. Eğer bir e-posta yazacaksanız uzun basıp ardından da açılan pencereden Çizimi Ekle'yi seçin. Bu sayede de gönderebilirsiniz.

Değişen ses kaydı efekti

IOS 11 ile Apple, bir video izlerken ekranda gözüken ve oldukça rahatsız edici olan ses kaydırma efektini küçülterek köşelere taşıyor. Nihayetinde insanlar bunu kullanıyordu ve artık daha kullanışlı hale geldi.

Daha sosyal bir Apple Music

Apple bir kez daha Apple Music profilleri ile sosyal odaklı bir servis üzerinde çalışıyor. Uygulama, cihazınızı iOS 11'e güncellendikten sonra Apple Müzik'i ilk başlattığınızda, profilinizi ve gizlilik ayarlarınızı ayarlamanızı sağlayacak. Gelecekte, profilinizi ve aynı ayarlarınızı, "Sizin İçin" sekmesinden bulabileceksiniz.

FaceTime ekran görüntüleri geçmişte kaldı

Bir FaceTime görüşmesi sırasında bir ekran görüntüsü alarak değerli bir anı yakalamaya çalışmak yerine, iOS 11, telefonun Canlı Fotoğrafını çekmenize izin veriyor. Ayarlar> FaceTime'dan etkin edilebiliyor.

Acil durumlar için SOS

Apple Watch, acil durumlarda SOS moduna sahip tek Apple cihazı değil. Artık iPhone'unuzun güç düğmesine beş kez üst üste basarsanız seçtiğiniz yerel yetkilileri ve kişileri arayabilir. Tercihlerinize göre, bunları Ayarlar> Acil Durum SOS'tan ayarlayabilirsiniz

Kilit ekranında not alma

IOS 11'in yeniden düzenlenmiş Kontrol Merkezi'ndeki Notlar uygulamasına bir kısayol ekleyebilir ve kilit ekranından Notlara erişebilirsiniz. Ayarlar>Notlar kısmından bulunabilir.

Handoff yeni bir görünüme kavuştu

Bu küçük bir değişiklikte, yakınlardaki Apple cihazından uygulamaları ve web sayfalarını açmak için Handoff'un görünümü biraz da sıkıştırılmış.

PDF olarak kaydetme/paylaşma

IOS 11'e yeni bir paylaşım seçeneği eklendi. Buna Markup as PDF (PDF Olarak İşaretleme) adı veriliyor ve isminden de anlaşılacağı gibi başka içerikler PDF olarak paylaşılabilir oluyor. Bir web sayfasını, fotoğrafı veya dosyayı görüntülerken Paylaş simgesine dokunun ve PDF olarak İşaretleme'i seçin. IOS bunu sizler için PDF'ye dönüştürecek.

Siri ile yazarak konuşma

Yeni Erişilebilirlik özelliğiyle artık Siri'ye bir şey sormak için illa sesli konuşmanıza gerek kalmadan yazabiliyorsunuz. Eğer cihazınızda Siri aktifse, home tuşuna basılı tuttuğunuzda artık ekrana klavye de gelecek.

Yeni "Kapat" butonu

Güç düğmesi bozulursa, cihazınızı yine de yeni buton sayesinde kapatabilirsiniz. Bu özelliği (Shut Down) Ayarlar>Genel sekmesinden bulabilirsiniz. Ayrıca sonrasında cihazı açmak için de şarj aletini kullanmanız yeterli olacaktır.

Fotoğraf ve video formatı seçenekleri

Apple, iOS 11'den başlayarak yeni bir fotoğraf ve video dosyası biçimi kullanıyor ancak bununla uğraşmak istemiyorsanız veya uyumluluk sorunlarıyla karşılaşıyorsanız, daha eski bir biçime dönebilirsiniz. Ayarlar> Kamera> Biçimler kısmından ayarlayabilirsiniz.

Değişen arkaplan yenileme kontrolleri

Artık, uygulamanın arka planda cihazınızın bağlantı türüne göre yenilenmesini isteyip istemediğinize karar verebilirsiniz. Ayarlar> Genel> Arka Plan Uyg. Yenile kısmından açabilir veya özelliği kapatabilirsiniz.

Son uygulamaları devre dışı bırakma

IPad'in yeni uygulama yuvasında, son zamanlarda kullanılan uygulamaları görüntüleyen bir bölüm var. Ancak bundan memnun değilseniz kapatabilirsiniz. Ayarlar> Genel> Çoklu Görev'i açın ve Son Kullanılanları Göster'i kapatın.

Tek el klavyesi

Apple, iPhone'lara tek elle klavye kullanma seçeneği ekledi ve bunu kullanmak oldukça basit. Ayarlar> Genel> Klavye> Tek Elle Klavye sekmesinde klavyedeki emoji veya dünya simgesine uzun basarak aktif edebilirsiniz.

Evrensel bildirim kontrolü

Gizlilik tercihinizi ayarlamak için her uygulamanın bildirim ayarlarını yapmak yerine, iOS 11'in yeni evrensel kontrol sisteminden faydalanabilirsiniz. Ayarlar> Bilgilendirme> Öne Çıkanları Göster'e gidin. Oradan tüm uygulamalar için ortak kararlar verebilirsiniz.