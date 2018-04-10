Yeni iOS Güncellemesi, Ekranı Değişen iPhone 8'leri Bozuyor!

Güncelleme sonrasında cihazlarının ekranlarını iPhone harici telefon tamircilerinde değiştiren kişilerin dokunmatiği çalışmayacak.

Düşme, kırılma ve su gibi çeşitli nedenlerle telefonların ekranları çalışmadığında bizlerin yeni bir ekran taktırmaktan veya telefon almaktan başka çaresi kalmıyor. Orijinal ekran taktırmaksa oldukça yüksek fiyatları nedeniyle pek fazla tercih edilmiyor ve bu nedenle genellikle merdiven altı telefonculara yöneliyoruz.

Başka bir taraftan Apple ise üçüncü parti ekranlarla tamir edilen telefonları engellemek için elinden geleni yapıyor. Apple’ın son hamlesi yeni bir güncelleme çıkartarak üçünc parti ekran değişimine sahip cihazların dokunmatik özelliğini bozmak oldu. Mart ayı sonrasında piyasaya sürülen yazılım güncellemesi, öncesinde iyi çalışan cihazların dokunma işlevini ortadan kaldıracak.

Açıkçası burada Apple’ın kullanıcılarının mağduriyetini hiç önemsemediğini söyleyebiliriz. Buna karşın bu durumdan da memnun olacak birçok Apple fanı da tanıyorum. Ayrıca iPhone’un Türkiye onarım fiyatları da oldukça yüksek sayılır. Örneğin iPhone 6’yı ele aldığımızda 549 TL olan ücret, iPhone 4S ve iPhone 4 gibi modellerde 700 ile 800 TL arası değişiyor. Apple’ın tüm modelleri için ekran onarımı fiyatlarına buradan ulaşabilirsiniz.