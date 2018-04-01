Yeni iPad’in Kutusundan Neler Çıkıyor?

Apple, yeni geliştirdiği ve daha iyi bir performans sunduğunu iddia ettiği yeni iPad’ini satışa sundu. Apple Pencil ile desteklenen yeni tasarım tablet, oldukça iddialı görünüyor.

Apple 6. Nesil iPad’ini sonunda çıkardı. Tablet geniş bir kitleye hitap edebilecek olsa da, özellikle eğitim ve iş ortamında aranılan bir araç haline gelecek gibi görünüyor. Yeni 9.7 inç’lik ekranı ve Apple Pencil aracı ile fikirlerinizi çizerek hayata geçirmenizden tutun, el yazısıyla alınmış notlarla ekran görüntülerini işaretlemeye kadar birçok özellikle kullanıcılar daha yaratıcı ve üretken olma fırsatı yakalıyor.

Yeni üretilen iPad, büyük Retina ekrana, A10 Fusion çipe ve etkileyici artırılmış gerçeklik özellikleri sunan gelişmiş sensörlere sahip olmasının yanı sıra daha iyi bir taşınabilirlik, kullanım kolaylığı ve tüm gün dayanan bir pil ömrü ile kullanıcılarını mest etmeyi planlıyor.

Peki ya kutu içeriğinde neler var?

Biliyorsunuz ki, ürünlerinin kalitesi ve zarif görünümüyle Apple bu konularda başı çeken firmalardan biri. Bu kapsamda kutu içerisinde sizleri; bir iPad, bir USB kablosu, bir USB güç adaptörü ve gerekli bilgilendirme belgeleri karşılıyor.

Sizlere kullanım kolaylığı sağlayacak, akıcı ve doğal çizimler yapabileceğiniz Apple Pencil ise kutu içeriğinde yer almıyor. Bu noktada Apple Pencil’i yaklaşık 479 TL karşılığında haricen satın alınabileceğini söyleyebiliriz. Ancak eğitim için kullanılması halinde firma, iPad ve Apple Pencil’in okullara indirimli olarak satabilecek.

Yeni üretilen iPad’i; gümüş rengi, uzay grisi ve yeni altın rengi seçenekleri ile çeşitlenmiş olarak görmekteyiz. apple.com/tr’den veya Apple Store’lardan temin edebilinecek olan yeni ürünün fiyatı ise şu şekilde: 32 GB Wi-Fİ modeli için 1699 TL’den başlayan fiyatlarla, 32 GB Wi-Fi+Cellular modeli için 2349 TL’den başlayan fiyatlarla

Arayüz önceki tabletlerden büyük ölçüde farklı olmasa da, sanıyoruz ki en büyük değişim gezinme hareketinizin değişmiş olmasıdır. Bunun yanı sıra, Apple Pencil kullandığınız sırada elinizi ekrana dayamanız da sorun olmayacak. Peki siz yeni Apple tablet hakkında neler düşünüyorsunuz? Kutu içeriği daha farklı olabilir miydi? Veya mevcut hali ile ürün yeterinde iyi mi?