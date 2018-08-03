Yeni iPad Pro'lar Yuvarlak Ekran Köşelerine Sahip Olacak

Apple'ın yeni iPad Pro modellerinin, yuvarlatılmış ekran köşelerine sahip olacağı öğrenildi.

9to5Mac sitesinden Guilherme Rambo tarafından paylaşılan görüntüler, yeni iPad Pro'ların yuvarlak ekran köşelerinin olacağını doğruladı. Son beta güncellemesinde fark edilen özelliğin, yakın zamanda tanıtılacak olan 2018 model iPad Pro'larda yer alması bekleniyor.

Rambo, iOS 12'nin yuvarlatılmış köşeleri işleyebildiğini göstermek için iOS Simulator'da değiştirilmiş bir cihaz kurdu. Böylelikle, Split View çoklu görevinin yuvarlatılmış köşeleri olan bir tablette nasıl görünebileceğini gösteren bir görüntü elde edildi.

Uzun süredir yeni iPad Pro'larda önemli bir tasarım değişikliğine gidileceği konuşulmaktaydı ve elde edilen son görüntülerle beraber ortaya atılan iddialar doğrulanmış oldu. Daha önce çentikli bir ekrana sahip olacağı öğrenilen tabletin, tasarım olarak iPhone X'a benzeyeceği öngörülmekte. Yeni iPad Pro modellerinin Eylül ayında tanıtılması bekleniyor.