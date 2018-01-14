Yeni iPad Pro Reklamı Arttırılmış Gerçeklik Vurgusu Yapıyor

Cumartesi günü bir çift iPad Pro reklamı yayınlayan Apple, Eylül ayında yayınlanan iOS 11’in beraberinde getirdiği bazı imkanlar üzerinde yoğunlaşıyor.

‘Arttırılmış Gerçeklik’ vurgusu yapan ilk reklamda bir kadın oyuncu, ARKit destekli bir uygulama kullanarak bir mobilyayı, halka açık bir park alanına konumlandırıyor. ‘Take Notes (Not Al)’ başlıklı ikinci reklamda ise aynı oyuncu bir ağaçta otururken elinde Apple Pencil ile iOS 11’in ‘sürükle ve bırak’ özelliklerini kullanıyor.

Her iki reklam da sadece 15 saniye uzunluğunda ve reklamlarda Louis the Child’ın ‘Go’ şarkısı çalıyor.

iPad sıklıkla iPhone reklamlarına oranla gölgede kalır fakat Apple son zamanlarda iPad Pro’yu, diz üstü bilgisayar yerine kullanılacak bir cihaz olarak lanse etme çabası içine girmiş görünüyor. iOS 11 yeni bir ‘dock’ (masa üstü) ve özel ‘Dosyalar’ uygulaması ile Mac benzeri özellikleri beraberinde getiriyor.