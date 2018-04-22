Yeni iPad ve Apple Pencil Satın Almaya Değer mi?

Eğitim odaklı olarak tanıtılan 6. nesil 9.7" iPad ve Apple Pencil nasıl bir kullanım deneyimi sunuyor? Almaya değer mi? Tüm detaylarıyla aktardık.

Tablet bilgisayar dünyası akıllı telefonların büyümesi ve dizüstü bilgisayarların daha taşınabilir hâle gelmesiyle yok olmaya yüz tuttu diyebiliriz. Buna rağmen Apple, iPad serisini devam ettirmekte kararlı. Apple CEO'su Tim Cook "iPad de, Mac de inanılmaz cihazlar" açıklamasını yaparak iPad serisinin devam edeceğini açıkça belirtmişti.

Şimdi gelin hep beraber yeni iPad'i ve Apple Pencil'ı inceleyelim. Apple'ın eğitim odaklı tanıttığı uygun fiyatlı iPad, fiyatına oranla çok iyi bir performans sunuyor. Apple Pencil desteğiyle herkese hitap eden iPad, şu an için alınabilecek en mantıklı tablet konumunda olabilir.

Yeni iPad'in teknik özellikleri ise şu şekilde:

240 x 169.5 x 7.5 mm boyutlar; 469 g (Wi-Fi) / 478 g (LTE)

9.7-inç ekran; 2048 x 1536 çözünürlük

Oleofobik kaplama, lamine değil

Apple Pencil desteği

Apple A10 Fusion işlemci

8-megapiksel arka kamera, 1.2-megapiksel ön camera

1. Nesil Touch ID home butonu

Smart Connector desteği bulunmuyor

Alt tarafta konumlandırılmış iki stereo hoparlör

32 GB Wi-Fi modelin fiyatı 1.699 TL

128 GB için 450 lira daha ödemeniz gerekiyor

LTE versiyonu için ise 650 lira daha ödemeniz gerekiyor

Multitasking Deneyimi

iPad'de hızlıca yukarı kaydırdığınızda; tüm açık uygulamalarınızı, kontrol merkezinizi, en son kullanılan üç uygulamanızı (sağ altta) ve dock'u görebilirsiniz. iPhone'da arka planda çalışan uygulamalar arasında gezinmek oldukça sinir bozucu olsa da, iOS 11 ile iPad'ler bu konuda daha iyi bir deneyim sunuyor.

Aynı zamanda Split Screen, yani ekran bölme özelliğiyle gelen yeni iPad; iki farklı uygulamayı aynı anda kullanma imkanı sunuyor. Ekranı 50-50, 75-25 veya 25-75 oranlarında bölmenize imkan veren bu özellik gerektiği durumlarda oldukça faydalı olabilir.

Apple Pencil: Güzel bir deneyim, ama değer mi?

Apple Pencil kullanarak bir şeyler yazmak ve çizmek oldukça kolay ve zevkli. Tabii 480 lira vermenize değer mi, orası tartışılır. Apple Pencil, tablet kalemleri arasında en iyilerden biri olsa da bazı küçük sorunları bulunuyor. Bazen yeterince hassasiyet gösteremeyen Apple Pencil, küçük bir şey seçmek istediğinizde parmağınıza ihtiyaç duyabiliyor.

Bunun dışında, Snapchat gibi uygulamalarda bastırma hassasiyetine göre değişen kalınlık olayı maalesef kullanılamıyor. Apple Pencil'ın belki de en önemli özelliğinin bu şekilde kullanılamıyor olması üzücü.

Apple Pencil'ın Kullanışlılığıyla İlgili Soru İşaretleri Bulunuyor

Apple Pencil, tutması oldukça rahat bir kalem olsa da gerçek kalem hissini veremiyor. Kenarları tamamen yuvarlatılmış kalem, bildiğimiz altıgen kurşun kalemlerin hissiyatından çok uzak. Masaya koyduğunuzda yuvarlanarak düşmesi kuvvetle muhtemel olan Apple Pencil, tasarım açısından bazı kusurlar taşıyor.

Tasarım kusuru olarak nitelendirebileceğimiz bir diğer husus ise, kalemin şarj edilme mekanizması olabilir. Kalemin arkasında bulunan kapağı çıkarıp, Lightning girişi olan bir cihaza takmanız gerekiyor olması oldukça sıkıntılı bir durum. Diğer cihazlardan farklı bir şarj cihazına ihtiyaç duyan Apple Pencil, iPad'e takılarak da şarj edilebiliyor. Ancak bu durum, oldukça komik görüntülere yol açıyor.

Apple da bu durumun farkına varmış olmalı ki, Logitech tarafından geliştirilen Crayon adlı kalemi tanıttı. Çocuklar için Apple Pencil'dan daha iyi bir seçenek olarak görülen bu kalem, yeni iPad ile tamamen uyumlu olarak çalışıyor; üstelik Apple Pencil'ın yarı fiyatına.

Sonuç

Yeni iPad ve Apple Pencil kesinlikle pişman etmeyecek bir ikili. Ancak bu, elinizdeki iPad'i yenilemek veya ekstra bir masraf yapmak için yeterli olmayabilir. Yüksek performanslı işlemcisi ve belleğiyle üstün multitasking deneyimi sunan iPad, uzun yıllar boyunca sorun yaşamadan kullanılabilir. Bir ilkokul öğrencisi için oldukça kırılgan olan iPad, henüz okullarda kullanım için yeterli olmayabilir.