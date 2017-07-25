Yeni iPhone 8 Görselleri, Önemli Bilgiler Barındırıyor!

Forbes tarafından yayınlanan görseller, cihaz hakkında yeni bilgiler verdi. Cihazın sensör, kamera ve hoparlörleri, telefonun üst kısmında özel bir bölgede bulunacak.

iPhone 8’deki tüm söylentiler, cihazın uçtan uca ekran sunacağını gösteriyor. Artık net bir şekilde oturan tasarıma gelen ufak detaylara baktığımız sızıntı raporlarında, telefonun kendisinden ziyade daha küçük detaylar işleniyor. Bugün yayınlanan yeni bir render çalışmasıyla iPhone 8’de hoparlör ve kamera sensörlerini çevreleyen bir alanın bulunacağı ortaya çıktı. Bizzat Forbes tarafından yayınlanan yeni görüntülerde, iOS’un durum çubuğunu sorunsuz bir şekilde entegre etmek için telefonun üst kısmına bir bölümün eklendiği görülüyor.

Normalde 5.8 inçlik ekranıyla kullanıcılarının karşısına çıkacak iPhone 8, 4 taraftan 4 mm’lik çerçeveye sahip olacak gibi duruyor.

Telefonun üst bildirim alanıyla genel çerçeve yapısı hakkında gelen bilgiler hoş olsa da, cihazın parmak izi okuyucusu tüm akıbetini korumaya devam ediyor. Yine de burada önemli detay var. Telefonun tasarımlarında sağ tarafta bulunan güç anahtarının uzun olduğunu görmüştük. Apple gibi bir firmanın gereksiz büyüklükte parçalar tutmayacağı düşünüldüğünde, güç anahtarının üzerinde bir parmak izi okuyucu bulunduğu konuşulmaya başladı.

Apple, bununla birlikte parmak izi okuyucusundan daha çok önem verdiği yüz tanıma teknolojisini telefonlarına getirebilir. Sanırım tüm bu olayları zaman gösterecek.