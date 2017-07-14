Yeni iPhone 8 Konsept Tasarımı Tüylerinizi Ürpertecek!

iPhone 8'in yeni konsept tasarımı cihazın alt kısmının nasıl olması gerektiğini gösteriyor. Konsept tasarımda yer alan alt menü geçişlerinin yumuşaklığı tüylerinizi ürpertebilir.

Eylül ayında duyurulması beklenen iPhone 8’in yeni bir konsept görünümü ortaya çıktı. Andrea Cau isimli tasarımcı tarafından ortaya çıkan bu konsept tasarımda, telefonun alt kısmına odaklanmış. Daha önce Apple’dan gelen açıklamayla ekranın içine gömülü parmak izinin olmayacağını biliyoruz, ancak sanki tasarımcılar bu haberi duymamış gibi tasarımlarında ekranın içine gömülü parmak izi okuyucu kullanmaya devam ediyorlar. Andrea Cau’nun yaptığı tasarım da bu trende uyuyor ve parmak izi okuyucu ekranın altına yerleştiriyor.

Parmak izi dışında ekranın alt kısmı işlevsellik açısından son derece güzel olmuş. Eski Samsung’ların ortasında bulunan fiziksel tuşa benzeyen sanal bir orta düğme ve kenarlarda girilen yerlere göre değişen iki sanal düğme daha yerleştiren tasarımcı, cihazın nasıl olabileceği hakkında fikir veriyor.

iPhone markasının 10. yılı olması şerefine çıkacak yeni iPhone’dan çığır açıcı özellikler bekliyoruz. Hızlı şarj gibi “artık” olması gerekenlerin dışında elbette kendisine özgü yeni özelliklerin de gelmesini bekliyoruz.

Sizce yeni iPhone modelinde ne gibi yenilikler olacak?