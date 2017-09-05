iPhone 8 Sızıntısı, Telefonun Çarpıcı Fiyatını Açığa Çıkardı

Apple'ın 12 Eylül'de duyuracağı iPhone 8 için gelen yeni bir sızıntı, telefonun fiyatının inanılmaz yüksek olduğunu gösteriyor.

iPhone 8’in duyurulmasına çok az bir zaman kaldı. Telefonun ne gibi özelliklerle geleceğini merak ettiğimiz bu günlerde yeni iPhone 8 sızıntısı en korktuğumuz senaryoyu gözler önüne seriyor. iPhone 8’nin ne olursa olsun iyi olacağına inanıyorum, ancak bu haberden sonra telefon hakkında iştahım iyiden iyiye uzaklaştı.

Her yeni haberle heyecanlanmamızı sağlayan iPhone 8 için ortaya çıkan bilgilere göre telefon 1200 dolarlık bir canavar olacak. En düşük modelinin bile 999 dolardan satılacağına artık kesin gözüyle bakan telefonun, ülkemiz gibi doların çok yüksek olduğu ülkelerde sıkıntı yaratacağı düşünülüyor. Yeni sızıntılar, nokta atışı açıklamalarıyla ünlü Benjamin Geskin tarafından paylaşıldı.

Eğer siz de iPhone 8’in 64 GB’lık modelini satın almak istiyorsanız 999 dolar, 256 GB’lık modelini almak istiyorsanız 1.099 dolar ve 512 GB’lık modelini almak istiyorsanız da 1.199 doları gözden çıkarmanız gerekiyor. Bu fiyatların ülkemizde oluşturacağı sonuçları düşününce fiyatların çok fazla el yakacağını görüyorum.

Tim Cook’un sunumuyla 12 Eylül’de Steve Jobs tiyatrosunda tanıtılacak yeni telefonun 1200 dolarlık fiyat etiketi yalnızca ülkemizde değil, tüm dünyada “şok” olarak karşılandı.

Zaten 64 GB’lık modelin dışında başka bir iPhone’un ülkemize geleceğini sanmıyorum. 1000 doların da tüm vergilerle birlikte kaç TL olacağına dilim varmıyor. O yüzden bu hesaplamayı sizlere bırakıyorum. 1000 dolardan satışa çıkacak bir iPhone 8’in ülkemizde ki resmi satış fiyatı ne kadar olur?