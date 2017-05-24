iPhone 8, Farklı Renkler ve Arka Kısımda TouchID ile Geliyor

Çin'den yeni sızan fotoğraflarla birlikte iPhone 8'in renk çeşitlerini ve parmak izi sensörünün arkada yer aldığını görüyoruz.

Bu yılın en iddialı telefonlarından biri olan iPhone 8 hakkında bilgiler gün geçtikçe netleşmeye başlıyor. Bir süredir sızdırılmaya devam eden görsellere yenileri eklendi.

Aşağıdaki görsellerde göreceğiniz üzere Apple logosunun hemen altında bir parmak izi tarayıcısı yer alıyor. Parmak izi tarayıcısının arkada olacağına yönelik bir süredir tartışmalar vardı. Sızan yeni görseller, bu tartışmayı doğrular nitelikte gözüküyor.

Normalde Android cihazlarda görmeye alışkın olduğumuz, telefonun arka yüzeyinde yer alan parmak izi sensörü, bu defa Apple ile birlikte geliyor. Bununla birlikte analistler, iPhone 8'de kablosuz şarj özelliğinin olmasını bekliyorlar. Bu görsellerde telefonun siyah versionu yine jet black parlak yüzeye sahip, beyaz versionu ise iPhone 6 ve 7'deki gümüş ve altın alüminyum gövde içeriyor.

Ön kamera konusunda değişiklikler olabileceğini belirten analistler, parmak izi tarayıcısı hariç tasarımın bu şekilde kalabileceğini belirttiler.

Ayrıca paylaşılan başka bir fotoğrafta da bu görsellerin hayran yapımı ve üstte saydığımız 4 rengin yanısıra 'rose gold' renginin de olacağı belirtildi. Malzemesinin iPhone 7 Plus ile aynı materyalden olduğu da eklendi. Aşağıdaki görsel de arkada parmak izi sensörü olmayan hali.