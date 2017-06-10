Yeni iPhone’lar Gigabit LTE Bağlantısı Desteklemeyebilir!

Bugün yayınlanan yeni bir raporda, Apple'ın yeni çıkacak cihazlarının Qualcomm modemlerini kısıtlayacağı ve hızının düşürüleceği söyleniyor.

Apple'ın iPhone 7 ve iPhone 7 Plus cihazlarında izlediği stratejiyi tekrar izleyeceği öne sürülüyor. Apple, yeni gelecek iPhone'larda Qualcomm ve Intel modemlerini kullanacak ve Qualcomm modemlerinin hızını, Intel modemleri ile aynı seviyeside performans göstermesini sağlamak için kısıtlayamaya başvuracak.

Qualcomm teorik olarak gigabit LTE hızlarına ulaşabilecek seviyede olsa da, Intel henüz bu seviyeye ulaşabilmiş değil. Bildirilenlere göre Intel de bu seviyede bir modem üzerinde çalışıyor. Ancak bu modem, iPhone 8, iPhone 7S ve iPhone 7S Plus'a kadar hazır olacak gibi görünmüyor.

Apple, yalnızca Qualcomm ile çalışarak tek bir tedarikçiye bağımlı kalmak istemiyor. Çünkü geçtiğimiz zamanlarda, karışık birkaç dava nedeniyle Qualcomm epey uğraşmıştı. Apple bu durumda, geçen yıl izlediği stratejisini tekrarlayarak aynı yolu izleyecek. Qualcomm'un yüksek performans sergileyen modemlerini, Intel'in modemleriyle aynı seviyeye indirgeyecek ve birlikte uyum içinde çaışmalarını sağlayacak. Dolayısıyla bu iki parçaya sahip olan iPhone'lar arasından hiçbir performans farkı olmayacak.

Ancak bu durum Apple için bir pazarlama sorunu yaratabilir. Amerika'nın büyük şirketleri, yıl sonuna kadar gigabit LTE bağlantısına geçeceklerine dair söz verdiler ve bu söz gerçekleştirildiği zaman, iPhone o bağlantıları destekleyemeyecek.

Diğer yandan LTE bağlantısına, Samsung'un S8, S8 + ve Note8 modelleri tam destek veriyor. Büyük şirketler bu rekabeti ve elbette söz verdikleri gigabit LTE desteğini kullanacaklardır. Böyle bir durum da Apple'ın imajına zarar verebilir.